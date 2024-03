Mukaansatempaavaa historiallista viihdettä 1700-luvun Skotlannista

Kaisa Viitala: Klaanin vieraana

Ilmestyy 18.3.

Arvostetun lontoolaisperheen tytär Agnes muuttaa setänsä luo Edinburghiin. Kun hän kohtaa tanssiaisissa ylämaalaispäällikkö Fingal MacTorrianin, hän päättää, että tapaaminen saa jäädä viimeiseksi. Agnesin on vaikea ymmärtää, mitä muut röyhkeässä vuoriston villissä näkevät – mieshän on jakobiittikapinallinen. Kun klaanipäällikkö tahtoo Agnesin pöytäseurakseen, ei Agnes tiedä, mitä ajatella. Hän ei odota kenenkään kiinnostuvan itsestään romanttisessa mielessä.

Kohtalokkaan valheen vuoksi Agnes päätyy kuitenkin viettämään talvea Fingalin suvun linnassa, kaukana kotoa. Pian hän huomaa olevansa keskellä mutkikasta valtataistelua klaanin herruudesta.

Kaisa Viitalan historiallinen romaani herättää 1700-luvun tapahtumat ja ylämaalaiset maisemat nummineen ja linnoineen värikkäästi eloon ja sopii hyvin mm. Diana Gabaldonin kirjoista pitäville. Liikuntarajoitteisen päähenkilön mukana lukija kokee vahvasti ympäristön ennakkoasenteet ja arkielämän monet haasteet, jotka Viitalan mukaan eivät 300 vuoden jälkeenkään ole merkittävästi muuttuneet.

Kaisa Viitala on viestintäsuunnittelija, historiantutkija ja kirjailija, joka on aiemmin julkaissut tyttönimellään Ikola. Koulutukseltaan Viitala on filosofian maisteri. Klaanin vieraana -romaanin päähenkilön Agnesin taustalla ovat Viitalan omat kokemukset elämästä synnynnäisen tuki- ja liikuntaelinsairauden kanssa.

Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Emma Louhivuori.