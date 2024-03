Tiedote: Werner Söderström Osakeyhtiön markkinointiviestintä vahvistaa organisaatiotaan ja toimintaansa

Werner Söderström Osakeyhtiön markkinointiviestintään on tehty nimityksiä. Brand Manageriksi on nimitetty Liisa Lehkonen vastuullaan Kosmoksen markkinointiviestintä ja WSOY:n kotimaisen kirjallisuuden viestintä. Essi Lamppu nimitettiin Brand Manageriksi vastuullaan Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden markkinointiviestintä sekä WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden viestintä. Liisa Aalto on nimitetty Johnny Knigan Brand Manageriksi vastuullaan Johnny Knigan markkinointiviestintä sekä WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuuden viestintä. Brand Manageriksi on nimitetty Kristina Forsström ja Katariina Vuori, vastuillaan Bazarin kirjat. Brand Managereina jatkavat Satu Sirkiä (WSOY:n kotimainen kaunokirjallisuus), Satu-Maria Rastas (WSOY:n tietokirjallisuus ja Tammen suomennettu kaunokirjallisuus), Jaakko Mikkola (Tammen kotimainen kaunokirjallisuus ja Tammen tietokirjallisuus), Mikko Immonen (WSOY:n suomennettu kaunokirjallisuus ja WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuus ja Disney-kirjat), Noora Norros (Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuus, Social Media Manager, vanhempainvapaalla toukokuusta 2024 lähtien) ja Timo Taussi (Docendo). Senior Brand Managerina jatkaa Kaisa Hyväri.

Markkinointipäälliköksi on nimitetty Hanna Ylätalo ja Petra Minn, (Minn vanhempainvapaalla huhtikuusta 2024 eteenpäin), kummankin vastuulla lukuaikapalveluiden yhteismarkkinointi. Markkinointipäälliköksi nimitettiin myös Hanna-Riikka Summanen, hänen vastuullaan on yhteismarkkinointi Suomalaisen Kirjakaupan ja Akateemisen Kirjakaupan kanssa.

Viestintäpäälliköksi on nimitetty Annika Back vastuullaan Docendon kirjojen viestintä. Viestintäpäällikkönä Docendossa jatkaa myös Veera Tossavainen. Viestintäpäällikköinä jatkavat myös Johanna Harkkila (Tammen suomennettu kaunokirjallisuus, Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuus, Disney-kirjat), Ina Westman (Tammen kotimainen kaunokirjallisuus), Tuuli Leppänen (WSOY:n tietokirjallisuus), Mari Nieminen (vaikuttajayhteistyö), Minttu Nikkilä (Bazarin kirjat). Tiedottajaksi on nimitetty Venla Tyynelä vastuullaan Tammen tietokirjallisuuden viestintä.

Sosiaalisen median tuottajaksi on nimitetty Sara Valavaara. Tapahtumatuottajana jatkaa Sami Ravattinen. Tuottajaksi on nimitetty Antti Nousimaa vastuullaan mm. tapahtumat ja podcastit, markkinoinnin tuottajana jatkaa Eveliina Kantamaa. Markkinointiviestinnän assistentiksi on nimitetty Jasmin Ojala. Markkinoinnin graafisena suunnittelijana jatkaa Tarja Petrell.

”Olen ylpeä ja onnellinen, että meillä on näin ammattitaitoinen ja iso tiimi tekemässä maan parasta kirjojen ja kirjailijoiden markkinointiviestintää. Osaaminen ja riittävät resurssit näkyvät myös tuloksessa. Tällä tiimillä voi kehittää ja ideoida luovia markkinointiviestinnän ratkaisuja tulevaisuuteen”, iloitsee Werner Söderström Osakeyhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen.



WSOY

Reetta Miettinen

reetta.miettinen@wsoy.fi

puh. +358 40 8344340