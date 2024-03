Kokkolaan uusi Hesburger

”Vihdoin kokkolalaiset saavat toivotut Hesburger drive-in -autokaistat kaupunkiinsa. Samalla palvelemme drive-in -asiakkaita entistä paremmin uudella prepaid-autokaistalla. Olemme investoineet uuteen ravintolaan yli kaksi miljoonaa euroa. Odotamme innostuneena, millaisen vastaanoton Hesburger Kokkola Drive-in saa kokkolaisten keskuudessa”, Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti kommentoi.

Hesburger-sovelluksen ja Foodoran avulla ennakkomaksetut tuotteet voidaan noutaa prepaid-autokaistan omalta luukulta. Ennakkotilaajat saavat tilauksensa entistä nopeammin halutessaan ilman asiointia ravintolan sisätiloissa. Uusi autokaista nopeuttaa entisestään asiakaspalvelua sekä sujuvoittaa hampurilaistyöntekijöiden työtä. Kuljetuspalvelu Foodoran lähetit noutavat tilatut tuotteet samalta prepaid-luukulta.

Pidemmät aukioloajat

Kokkolan Drive-in -ravintola on toinen Hesburger Kokkolassa. Hesburger Kokkola Kauppakeskus Chydenia on lopettanut toimintansa aikaisemmin.

Uudessa Tehtaankadun ravintolassa on autokaistojen lisäksi viihtyisät sisätilat sekä terassi, jossa voi nauttia ateriansa ulkona. Ravintolan sisätiloissa on 56 asiakaspaikkaa ja terassilta löytyy 12 asiakaspaikkaa. Ravintolasta löytyy myös lapsille oma leikkipaikka. Neliöitä uudessa ravintolarakennuksessa on 450.

Hesburger-yrittäjä Turo Kiiskilä uskoo uuden Hesburger-ravintolan vetovoimaan. Kiiskilä toimi yrittäjänä aikaisemmin myös kauppakeskus Chydenian Hesburgerissa.

”Drive-in autokaistoille on ollut selkeä kysyntä Kokkolassa. Uusi ravintola mahdollistaa meille myös pidemmät aukioloajat. Uuden ravintolan tilaratkaisut toimivat hienosti asiakkaille ja myös meidän henkilökunnallemme. Uusi ravintola työllistää tällä hetkellä 27 hampurilaistyöntekijää. Eihän tässä voi olla kuin tyytyväinen. Erittäin hyvät fiilikset ja odotan innolla tulevaa”, yrittäjä Turo Kiiskilä hymyilee.

Hesburger Kokkola Drive-in

Tehtaankatu 39

67100 Kokkola