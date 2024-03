Länsisataman matkustajaterminaalin kaavamuutos etenee valtuustoon

Nykyinen Länsisataman terminaalirakennus 1 on laajuudeltaan riittämätön sataman kehittämisohjelman mukaisen liikenteen sijoittumiselle, eikä sijainniltaan mahdollista tarkoituksenmukaisia liikennejärjestelyitä satama-alueella.

Alueelle on suunniteltu uusi terminaalirakennus sekä sataman saatto-, odotus- ja jalankulkualueita.

Lopullisen päätöksen kaavamuutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Helsingin ympäristönsuojelulle visio

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin ympäristönsuojelun vision 2040 ja kymmenen ympäristönsuojelun teema-alueen keskipitkän aikavälin tavoitteet.

Kyseessä on kaupungin ympäristönsuojelutyötä ohjaava asiakirja, joka sisältää ympäristönsuojelun tavoitteet keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Se täsmentää kaupunkistrategian 2021–2025 ympäristönsuojeluasioita koskevia tavoitteita ja asettaa tavoitteet niille ympäristönsuojelun osa-alueille, joita strategia ei kata.

Ympäristönsuojelun tavoitteet 2040 on kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymän ympäristöpolitiikan päivitys. Päivitys on tarpeen, sillä kaupunkistrategia on esimerkiksi tiukentanut ilmasto- ja luontotavoitteita, ja lainsäädäntö on kiristynyt muun muassa ilmansuojelun tavoitteiden osalta.

Ympäristönsuojelun tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja raportoidaan osana kaupunginvaltuustolle esiteltävää kaupungin ympäristöraporttia.

Meri-Rastilaan uusia päiväkotitiloja 140 lapselle

Kaupunginhallitus hyväksyi Meri-Rastilan Harbonkadulle suunnittelun päiväkotikäyttöön tulevan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Tiloihin on mahdollista sijoittaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön 140 tilapaikan päiväkoti.

Väestöennusteen mukaan 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa alueella noin 600 lapsella vuoteen 2036 mennessä. Alueen palveluverkkotarkastelun perusteella on päätetty toteuttaa päiväkoti Siiman suunniteltu laajennus ja perusparannushanke uudisrakennuksena. Harbonkadun uudisrakennus tulee ensin toimimaan alueen tilahankkeiden väistötilana, ja sen jälkeen päiväkoti Siiman korvaavina uusina tiloina arvion mukaan vuodesta 2030 lukien.

Uudisrakennushankkeen enimmäiskustannukset ovat 7 238 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 europarlamenttivaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat.

Kaikki kaupunginhallituksen 11. maaliskuuta kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

