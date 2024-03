Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Finlandia-talon ja Musiikkitalon ajankohtaiskatsauksia

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden koordinaatioryhmä: Monialaisella yhteistyöllä uusia avauksia henkilöstön saatavuuden edistämiseen 6.3.2024 11:30:04 EET | Tiedote

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden koordinaatioryhmän monialaisella yhteistyöllä on luotu uusia avauksia henkilöstön saatavuushaasteen ratkaisemiseksi. Helsingissä on otettu käyttöön muun muassa varhaiskasvatuksen nopean avun yksikkö ja kokeilu alanvaihtajien oppisopimuskoulutuksesta. Stadin AO:n kanssa on kehitetty uusi innovaatio: työkokeilun aikainen työelämätaitojen oppimisvalmennus. Uusista avauksista kerrotaan koordinaatioryhmän raportissa, joka luovutettiin pormestari Juhana Vartiaiselle 6. maaliskuuta 2024.