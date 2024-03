Kivi Larmolan sarjakuvaromaani seuraa keksijä Leon Thereminiä Venäjän vallankumouksesta Amerikkaan ja Siperian vankileireille

Keksijä Lev Termen tunnetaan lännessä paremmin nimellä Léon Theremin, kauhuelokuvien äänimaailmassa ujeltavan theremin-soittimen keksijänä. Hän oli kuitenkin paljon muutakin: muusikko, insinööri, vakooja, rakastaja ja vanki. Mutta ennen kaikkea hän oli eräs 1900-luvun suurimpia keksijöitä, joka joutui keksimään koko elämänsä moneen kertaan uusiksi saadakseen tehdä tiedettään.

Kivi Larmolan uusi sarjakuvaromaani seuraa Termeniä Venäjän vallankumouksesta ja lyhytaikaisesta Leninin suojatin asemasta Yhdysvaltoihin, afroamerikkalaisen taiteilijan ja tiedenaisen Lavinia Williamsin puolisoksi ja sielunkumppaniksi. Termen vietiin kuitenkin väkisin Natsi-Saksan nousun läpi Neuvostoliiton vankileireille Kolymaan, osaksi neuvosto-tiedemiesten epätodellista vankilayhteisöä, ja nähdään elämänsä ehtoolla unohdettuna todistamassa Neuvostoliiton romahdusta.



Kuten Larmola sanoo: "Tarina on pääpiirteissään tosi, enkä olisi näin uskomatonta legendaa voinut keksiäkään, vaarantamatta uskottavuutta."

Kivi Larmola (s.1966) on Puupää-hatulla palkittu pitkän linjan sarjakuvantekijä. Hänen sarjakuviaan on julkaistu monella kielellä ja eri maissa. Tarina Lev Termenin ihmeellisestä elämästä on hänen 16. pitkä sarjakuva-albuminsa, 10 vuoden työn tulos.

Larmola elää liikkuvaa elämää ympäri Eurooppaa, valokuvaajavaimonsa kanssa matkustaen – tukikohtaansa he pitävät Virossa. Larmola on Viron Kirjailijaliiton ja Viron Taiteilijaliiton jäsen, Suomen Sarjakuvaseuran ainaisjäsen ja Sarjakuvantekijät-ammattiyhdistyksensä perustajajäsen.



"Kaikki Liikkuu – Lev Termenin ihmeellinen elämä" julkaistaan Tampere Kuplii -festivaaleilla lauantaina 23.3.2024 ja juhlat jatkuvat Rosebud Sivullinen -kirjakaupassa (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki) keskiviikkona 27.3.2024 kello 17–19.

”Olen pitänyt Kivi Larmolan sarjakuvista kuin hullu puurosta jo 1980-luvun puolivälistä asti. Silti on pakko todeta, että Kaikki liikkuu – Lev Termenin ihmeellinen elämä on niin huikea lukukokemus, että se päihittää jopa hänen aiemmat mestariteoksensa. Sarjakuvataidetta parhaimmillaan!”

(Toni Jerrman, Tähtivaeltaja)



Kivi Larmola:

Kaikki liikkuu - Lev Termenin ihmeellinen elämä

138 sivua, 4-värinen, kovat kannet

Julkaisija Manitou & Rosebud

ISBN 978-9627-3-1359-6