Suomalaisten kuluttajien mielestä LV on kauneusalan vastuullisin brändi Suomessa

Sustainable Brand Index™ on julkaissut uusimmat tutkimustulokset, jotka perustuvat kuluttajien näkemyksiin brändien vastuullisuudesta. Kyseessä on Euroopan suurin riippumaton bränditutkimus, joka mittaa vuosittain kuluttajien käsityksiä brändien vastuullisuudesta eri maissa ja eri toimialoilla.

Suomalaisille kohdistetussa vuoden 2024 tutkimuksessa oli mukana yhteensä 27 toimialaa ja 243 brändiä. Suomessa tutkimukseen vastasi 12 000 kuluttajaa eri ikäluokista ja jokaista brändiä arvioi vähintään 1000 vastaajaa.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttajat arvostivat LV:n vastuullisuudessa erityisesti ympäristövastuullisuutta ja raaka-aineita.

"Suomalaisten kuluttajien mielestä LV työskentelee tosissaan terveyden ja kestävyyden suhteen, ja LV tekeekin vahvan sisääntulon Sustainable Brand Indexiin. Hiilineutraaliuteen ja hyviin ainesosiin keskittyminen ovat avaintekijöitä LV:n voiton taustalla toimialallaan", SB Insightin perustaja ja toimitusjohtaja Erik Elvingsson Hedén, kertoo.

LV pitää kätensä tiukasti työpöydällä vastuullisuuden kehitystyössä

LV on sitoutunut vastuullisuutensa jatkuvaan ja pitkäjänteiseen kehitystyöhön, joka on ennen kaikkea tekoja ja valintoja kohti kestävämpää ja reilumpaa huomista.

”Olemme LV-tiimissä erittäin iloisia tutkimuksen tuloksista ja haluamme kiittää lämpimästi ja nöyrästi kuluttajia heidän näkemyksistään. Teemme parhaamme ja kaikkemme ollaksemme kuluttajien luottamuksen arvoisia myös tulevaisuudessa”, 10 vuotta LV:tä luotsannut Senior Brand Manager Sanni Väinölä, sanoo.

Esimerkkinä LV:n kunnianhimoisesta vastuullisuusajattelusta toimii elokuun 2023 lanseeraus, hiilikompensoitu LV Vahvistava -kasvojenhoitosarja, joka on sekä virstanpylväs että suunnannäyttäjä LV:n vastuullisuusmatkalla.

LV Vahvistava on ensimmäinen kotimaisen kosmetiikka-alan toimijan kehittämä elinkaariarvioitiin perustuva tuotesarja, jolle on tehty kattava hiilijalanjälkilaskenta. Elinkaariarviointi tarkoittaa, että kasvojenhoitosarjan jokaisen neljän tuotteen ympäristövaikutukset on arvioitu raaka-aineiden hankinnasta tyhjän pakkauksen kierrättämiseen asti. Jäljelle jäävät päästöt on kumottu ostamalla ilmastoyksiköitä BaumInvest AG:n metsitysprojektista pohjoisessa Costa Ricassa.

Tuotteet valmistetaan Heinävedellä käyttämällä kylmäsekoitusta, jonka ansiosta valmistukseen kuluva energian käyttö vähenee noin 80 prosenttia. Pakkauksissa kiertotalousraaka-aineita ovat puupohjaisesta uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettu muovietiketti ja pullon Ocean Bound -muovi.*

Kotimainen tuotekehitys ”vähemmän on juuri sopivasti” -periaatetta noudattaen

Kaikki Avainlipun omaavat LV-tuotteet eli yli 80 prosenttia valikoiman tuotteista kehitetään Helsingin Herttoniemessä LV:n omassa T&K-laboratoriossa yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa. Nämä Avainlippu-tuotteet valmistetaan Heinävedellä Bernerin omilla tehtailla 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla.

LV:n keskiössä on yksinkertaistamisen ilo ”vähemmän on juuri sopivasti” -periaatetta noudattaen, jonka mukaisesti tuotteiden raaka-ainelistat pidetään mahdollisimman pieninä. Tuotteisiin valitaan vain ihon hyvinvoinnille oleelliset, korkealaatuiset raaka-aineet - ilman mitään ylimääräistä.

*Ocean bound -muovi on valmistettu muovijätteestä, joka on kerätty 50 kilometrin säteellä rantaviivasta ja on vaarassa päätyä mereen.