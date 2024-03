Future Fuel Summit: Tulevaisuuden käyttövoima sekä Pohjois-Suomen logistiikka nousevat valokeilaan Torniossa 20.3.2024

Business Tornio järjestää liikennettä, logistiikkaa ja tulevaisuuden käyttövoimaa käsittelevän Future Fuel Summit -tilaisuuden Torniossa 20.3.2024. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä SKAL Pohjois-Suomen kanssa osana SKAL Liikenteessä -päivää ja tilaisuuden avaa SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Future Fuel Summit tarjoaa erinomaisen katsauksen raskaan kaluston käyttövoimamurrokseen sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti Pohjois-Suomen näkökulmasta. Päivän aikana tullaan kuulemaan alan asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, millaisella polttoaineella rahtiliikenne liikkuu tulevaisuudessa sekä Lapin väyläverkoston tärkeästä roolista Suomen huoltovarmuuden kannalta. Lisäksi esittelyssä on Tornioon suunnitteilla oleva tulevaisuuden taukopaikka Arctio Truck Stop, jonne Pohjoismaiden johtavaksi vetytankkaustoimijaksi tähtävää Vireon kaavailee Lapin ensimmäistä tankkausasemaa.

Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus tutustua Future Fuel -ajoneuvoihin.

- Alueemme on merkittävä raskaan liikenteen solmukohta, jonka myötä tilaisuuden teema on niin huoltovarmuuden kuin ympäristönkin näkökulmasta erittäin ajankohtainen. On hienoa, että saimme yhteystyökumppaneidemme kanssa koottua erinomaisen kattauksen kaikista logistiikka-alan näkökulmista, tiivistää Business Tornion toimitusjohtajan sijainen Hannaleena Posti

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ilman ennakkoilmoittautumista. Tarjolla maksuton lounas ennen tilaisuuden alkua klo 11.30-13.00.

Business Tornio ja SKAL toivottavat tilaisuuteen tervetulleiksi alan yritykset ja toimijat, sidosryhmät sekä aiheesta kiinnostuneet verkostoitumaan ja avartamaan näkemyksi huippuasiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää: https://www.businesstornio.fi/ajankohtaista/future-fuel-summit/

Future Fuel Summit

20.3.2024 klo 13.00-16.00

Toranda Events, Näätsaarentie 241, Tornio



Pidetään Suomi liikkeessä - ja liikenteessä – Anssi Kujala, SKAL

Lapin strategisesti tärkeä rooli Suomen väyläverkostossa – Hanna Baas, Lapin Kauppakamari

Kumipyöräkuljetusten tulevaisuuden näkymät teräksen kuljetuksessa – Hannu Koivisto, Outokumpu Stainless Oy

Vety raskaan kaluston polttoaineena – Juho-Matti Uuksulainen, Vireon

Arctio Truck Stop – Hannaleena Posti ja Miikka Laitinen, Business Tornio

Toiminta ja verkosto Pohjoismaissa, Täyden palvelun energiayhtiö – Markus Lämsä, ST1

Sähköistyvä raskas liikenne, latausratkaisut – Hannele Haavisto, Plugit Finland Oy

Kaasuautot liikenteessä – Juha-Matti Koskinen, Gasum

Yhteenveto ja loppusanat – Raimo Pohjanen, SKAL Pohjois-Suomi