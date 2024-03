TE-palvelut selvitti Keski-Suomen työvoimantarvetta

Yrityskartoituksessa selvitettiin puhtauspalvelusalan, majoitus- ja ravitsemisalan, sosiaali- ja terveysalan, ICT-alan sekä teknisen myynnin alojen yrityksiin tarpeita työvoimalle ja sen osaamiselle. Selvitykseen valitut alat edustavat niin sanottuja työvoimakapeikkoaloja, joilla on haasteita työvoiman rekrytoinnissa.

”Kartoituksessa selvisi, että kaikilla kartoitukseen haastatelluista toimialoista on tarvetta työvoimalle. Aina työvoimantarve ei kuitenkaan näy tilastoissa tai avoimissa työpaikkailmoituksissa, sillä osaajia rekrytoidaan myös verkostojen ja piilotyöpaikkojen kautta”, kertoo Keski-Suomen TE-toimiston ennakoinnin asiantuntija Valtteri Nivala.



Majoitus- ja ravitsemusalalla työvoiman tarve korostui erityisesti ravintola-alan yrityksissä, joissa on tarvetta muun muassa kokeille ja tarjoilijoille sekä ravintola-alan moniosaajille. Työ on paikoin kausiluonteista ja vuorotyötä, ja etenkin majoitusalalla määrä vaihtelee vuoden aikana eri sesonkien mukaan.

Puhtauspalvelualan yrityksissä työvoiman tarve näkyi ennen kaikkea keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Yritykset kertoivat painottavansa rekrytoinnissa hyviä yleisiä työelämätaitoja ja motivaatiota. Alalla on tarjolla työtä eri elämäntilanteisiin, niin kokoaikatyötä kuin osa-aikatyötäkin.

Sosiaali- ja terveysalan yrityksissä on työvoimatarvetta koko maakunnan alueella. Avoimia työpaikkoja alalla on paljon. Määrällisesti eniten tarvetta on lähihoitajille, sairaanhoitajille, hoiva-avustajille ja sosionomeille. Erityisesti mielenterveys-, päihde- ja kehitysvammaistyöhön erikoistuneita osaajia kaivataan.

Tavoitetuista teknisen myynnin alan yrityksistä kolmanneksella on tarve työvoimalle välittömästi. Suurin osa yrityksistä tarvitsee työvoimaa vuoden sisällä, ja etenkin yritysten välisessä myynnissä on pulaa osaajista. Jatkuvaa kysyntää on hakijoille, joilla yhdistyy sekä tekninen että myynnillinen osaaminen.

Kaikki selvitykseen osallistuneet ICT-alan yritykset raportoivat työvoimatarpeesta. Tarvetta osaajille on sekä alan varsinaisissa palveluntuottajayrityksissä että muiden eri toimialojen yrityksissä. Yrityksillä on tarvetta ennen kaikkea kokeneille työntekijöille. Junioritason osaajien työllistymisen edistämiseksi yritykset tarjoavat rekrytointikoulutuksia yhdessä TE-toimiston kanssa.

“On tärkeää tunnistaa eri toimialojen työvoiman tarpeisiin liittyvät ilmiöt, kuten työmarkkinoiden osaamistarpeet ja niiden muutokset, jotta yrityksiin saadaan rekrytoitua oikeat tekijät. Työnhakijoiden osaamisen ja sen kehittämisen on vastattava työmarkkinoiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa”, kommentoi Keski-Suomen TE-toimiston palvelujohtaja Minna Orrainen.

Lue lisää työvoimakapeikkoalojen työvoima- ja osaamistarpeista Keski-Suomen TE-toimiston blogista (toidenvalilla.com).