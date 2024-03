Lähetysseura tuo Kirkon juhlille musiikkia, elokuvan, raamattuikkunoita ja keskustelua kirkkojen roolista maailmalla

Lähetysseuran palvelupäällikkö Rasmus Tillander on ollut järjestämässä Kirkon juhlien kokonaisuutta ja on innoissaan toukokuussa pidettävistä juhlista. Vaikka monet tilaisuuksista ovat maksullisia, Lähetysseuran kolmeen tapahtumaan on vapaa pääsy.

Lähetysseuran ohjelman tavoitteena on tarjota jotain joka ikäryhmälle: lapsille on tarjolla raamattuikkunoita ja laulua, musiikin ystäville Cuminan, Jakarandan ja Jaakko Löytyn konsertti. Lisäksi ohjelmassa on elokuvailta ja ajankohtaisia kiinnostavia keskusteluja kirkosta, vammaisuudesta ja esimerkiksi ilmastokriisistä, joka vaikuttaa jo rajusti Lähetysseuran työalueilla kehittyvissä maissa.

"Erityisen iloisia olemme siitä, että saamme vieraaksemme kenialaisen kirkollisten kehitysjärjestöjen ilmastoasiantuntijan Julius Mbatian. Julius itse on myös hyvin innoissaan päästessään ensimmäistä kertaa käymään Suomessa ja keskustelemaan kirkkojen roolista ilmastotyössä maailmalla”, Tillander sanoo.