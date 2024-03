Tutkimus: Roosa nauha Suomen mieluisin hyväntekeväisyyskohde

Tutkimuksessa vertailtiin yhteensä 48 hyväntekeväisyysjärjestöä ja keräystä Suomessa. Tutkimukseen vastasi yhteensä yli 3100 suomalaista helmikuussa. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

Tutkimuksessa tehtiin järjestö-/keräysvire –analyysi, jossa huomioidaan kokonaisuutena järjestön/keräyksen tunnettuus, tukemisen harkintaryhmään kuuluminen, tuen kohteena oleminen sekä tuen jatkuvuus. Roosa nauha sijoittui analyysissa sijalle 1.

Hyväntekeväisyysorganisaatioita arvioitiin kuudessa eri kategoriassa.

Roosa nauha sijoittui 1. sijalle viidessä eri kategoriassa:

Tukijoiden määrä 12 kk aikana

Mitä voisi tukea seuraavan 12 kk:n aikana

Kokonaismielikuvat

Mielikuvatekijöiden yhteisvaikutus

Keräys/järjestövire

Sairauksien parantaminen ja hoitomenetelmien kehittäminen on tutkimuksen mukaan mieluisin hyväntekeväisyyteen lahjoittamisen kohde Suomessa.

70 % suomalaisista 15 – 79 -vuotiaista kertoo osallistuneensä hyväntekeväisyyteen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Osallistuneiden osuus kasvoi vuosina 2012-2018 ja laski taas vuosina 2020-2022. Vuonna 2024 osuus on hieman vuotta 2022 korkeampi. Tutkimuksen mukaan 51% on antanut rahalahjoituksen hyväntekeväisyyteen. Osuus on selvästi korkeampi kuin vuonna 2022.

Roosa nauha ja Syöpäsäätiö kärjessä mielikuvatekijöissä

Tutkimuksessa hyväntekeväisyysorganisaatioita arvioitiin myös eri mielikuvatekijöiden suhteen. Roosa nauha sijoittui kokonaismielikuvaltaan vertailussa ykkössijalle ja Syöpäsäätiö 3. sijalle.

Mielikuvatekijöistä Roosa nauha arvioitiin parhaaksi toiminnan vaikuttavuuden osalta.

Roosa nauha arvioitiin ykkössijalle myös näkymisessä julkisuudessa sekä toiminnan luotettavuudessa, nykyaikaisuudessa sekä lähestymisen helppoudessa.

Toiminnan asiantuntemuksessa Roosa nauha arvioitiin vertailun toiseksi parhaaksi.

Syöpäsäätiö on järjestöjen vertailussa 1. sijalla toiminnan asiantuntemuksessa ja 2. sijalla toiminnan vaikuttavuudessa.

- Seuraamme Taloustutkimuksen tuloksia ja iloitsemme hyvästä tuloksesta. Roosa nauha -keräyksessä pyrimme pitämään sen kaikkein parhaimman ytimen, mutta uudistumaan harkiten vuosi vuodelta. Roosa nauhan suunnittelija tai suunnittelijat tuovat ainutlaatuisen oman mausteensa kuhunkin vuoteen ja markkinoinnissa pyrimme ottamaan tämän huomioon kivalla ja rohkeallakin tavalla. Tämä on tärkeää, sillä syöpä koskettaa lähes meitä jokaista jollakin tavalla ja aihe ei väisty. On hienoa olla suomalaisten sydämessä niin monella mittarilla, sanoo Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.