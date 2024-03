Uudenmaan ELY-keskuksen päällystyskohteet kilpailutuksessa

Alueen päällystyskohteet ovat tällä hetkellä vielä kilpailutuksessa. Ratkaisut ensimmäisiin kilpailutuksiin saadaan maaliskuussa, jolloin laaditaan lopullinen suunnitelma jäljellä olevan rahoituksen käytöstä ja kohteista.

”Seudun erityispiirre on vilkas liikenne, jonka vaikutuksesta teiden rasitus on suuri ja talven aikana syntyvälle kulumalle ja vaurioille on jätettävä hankinnoissa liikkumavaraa keväälle”, toteaa ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama.

Kohteet valitaan parhaan tiedon ja vielä keväällä tehtävien mittausten mukaan niin, että käytetylle rahalle saadaan paras teho ja huonokuntoisia osuuksia korjattua mahdollisimman paljon. Kohteiden valinnassa priorisoidaan liikenteellistä merkittävyyttä, ensimmäiset kilpailutettavat kohteet sijoittuvat vilkkaille teille.

”Myös muulle tieverkolle riittää tänä vuonna rahoitusta ja valikoituja kohteita saadaan toteutukseen myös vähäliikenteiselle tieverkolle”, Vasama lupaa.

Hankintojen keinoin joustoa tekemiseen

Jotta suuri työmäärä saadaan toteutettua, on päällystyskauden pituutta ja työaikarajoituksia tarkasteltu. Työt on mahdollista aloittaa jo huhtikuussa ja päällystyskausi jatkunee loka-marraskuulle.

”Väljemmät työaikarajoitukset voivat näkyä paikoin työmailla tavallista pidempinä jonoina, jolloin tienkäyttäjiltä pyydetään malttia. Toivomme, että tälle riittää ymmärrystä, kun tarkoituksena on palvella kulkijoita paremmin uudella päällysteellä”, Vasama toivoo.

Loput kohteet juhannukseen mennessä

Muut toteutettavat päällystyskohteet varmistuvat juhannukseen mennessä, kun kevään kuntomittaustulokset ovat käytettävissä ja kohteiden kilpailutukset etenevät.

”Rahankäyttö on tehokkainta, kun kohteiden valinnassa hyödynnetään mittausdata, ELYn paikallistuntemus ja historiatieto, sekä tienkäyttäjiltä ja sidosryhmiltä saadut palautteet”, Vasama summaa.

Työllä saadaan tehokkaasti poistettua huonokuntoisia osuuksia, sujuvampaa ja mukavampaa liikennettä, matalampia päästöjä ja pidettyä arvokas tieomaisuus kunnossa