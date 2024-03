KUTSU 25.3.: EK:n Itäinen Suomi -ohjelman julkistus – näin elinvoimakäänne onnistuu

KUTSU:

EK:n Itäinen Suomi -ohjelman julkistus – näin elinvoimakäänne onnistuu



Ma 25.3. klo 13 – 14 etäyhteydellä



Hyvät vaikuttajat ja median edustajat

Itäisen Suomen tilanne on monella tapaa poikkeuksellinen ja vakava – vaan ei mahdoton. Nyt on saatava aikaan käänne, jolla luodaan uudet elinvoiman edellytykset Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntiin. Se on koko Suomen etu.

Tervetuloa kuulemaan EK:n puheenjohtajan Harri Bromanin johdolla valmistellun toimenpideohjelman tuloksia. Esitämme ratkaisuja niin itäisen Suomen energiainvestointeihin, digitaaliseen ja fyysiseen infraan, koulutukseen, EU-rahoitukseen kuin viranomaistoimintaan ja turvallisuuteen.

Talkoisiin tarvitaan kaikki – yritykset, kuuden maakunnan toimijat ja Suomen hallitus. Liikkeelle pitää päästä jo huhtikuun kehysriihessä.

Julkistustilaisuudessa on äänessä puheenjohtaja Harri Broman ja toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Huom!

EK:n tiedote julkistuu tämän tilaisuuden päättyessä klo 14.

Harri Broman on haastateltavissa EK:n toimistolla Etelärannassa tilaisuuden jälkeen.

Ilmoittaudu etäyhteydellä toteutettavaan julkistukseen tämän linkin kautta:

https://tapahtumat.ek.fi/attend/now/pEyLa



Lisätiedot EK:n viestinnästä:

tiedottaja Satu Toivonen, puh. 040 8212 097, etunimi.sukunimi@ek.fi