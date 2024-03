Miten EU säätelee tekoälyä? -keskustelutilaisuus Eurooppasalissa Helsingissä 15.3.2024 klo 10–11

Tekoälylain tarkoituksena on varmistaa, että tekoälyn käyttö Euroopassa on turvallista sekä perusoikeuksia ja demokratiaa kunnioittavaa. Samaan aikaan sillä pyritään edistämään innovaatioita ja mahdollistamaan Euroopan johtoasema alalla.

Mikä on lakiehdotuksen keskeisin sisältö? Onko sillä potentiaalia yleistyä maailmanlaajuiseksi normiksi GDPR:n tapaan? Miten EU:n toimet vaikuttavat tekoälyn kehitykseen? Aiheesta keskustelevat Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki) ja verkkolähetyksessä perjantaina 15.3. klo 10–11 Euroopan parlamentin jäsenet Henna Virkkunen (EPP, kok.) ja Miapetra Kumpula-Natri (S&D, sd.) sekä Silo AI:n toimitusjohtaja Peter Sarlin. Tilaisuuden juontaa ulkoministeriön ensimmäinen digitalisaatiosta ja uusista teknologioista vastaava suurlähettiläs Stefan Lindström.

Virkkunen on toiminut teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijana EU:n digipalvelusäädöksessä (DSA) ja kyberkestävyyssäädöksessä (Cyber Resilience Act) sekä varajäsenenä jo työnsä päättäneessä tekoälyä käsitelleessä erityisvaliokunnassa, jossa Kumpula-Natri oli varapuheenjohtaja. Tekoälyn erityisvaliokunta järjesti kuulemisia ja kokosi loppuraportin, joka on samalla tekoälyn tiekartta EU:ssa vuoteen 2030 asti. Sarlin on Silo AI:n perustajia ja johtaa yrityksen SiloGen-hanketta, joka keskittyy suurten luotettavien kielimallien ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen Euroopan digitaalisen suvereniteetin vahvistamiseksi. Lindström on toiminut Euroopan komission neuvonantajana ja sen jälkeen pitkään diplomaattina Suomen edustustoissa ympäri maailmaa. Hän on erikoistunut geopolitiikkaan, digitaaliseen siirtymään ja innovaatioihin.

Striimi Euroopan parlamentin Suomen-toimiston YouTube-kanavalla. Kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.3. tästä linkistä. Tervetuloa!