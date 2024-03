Huijaukset - joudunko itse kärsimään vahingon?

Asiakkaita huijataan verkkopankilta näyttäville valesivustoille 14.12.2022 07:45:00 EET | Tiedote

Huijaustapauksiin liittyvien yhteydenottojen määrä FINEen on lähes kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa tapauksista ja niiden selvittelystä liittyy asiakkaan erehdyttämiseen pankin verkkopankilta näyttäville huijaussivuille. Yhteydenottoja on tullut kaikkiaan 450, joista suurin osa on käsitelty neuvonnassa ja noin 100 on saatettu riita-asiana Pankkilautakunnan käsiteltäväksi.