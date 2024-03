Nimitys Telassa: Eemeli Rajala yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntijaksi

Olipa kerran eläkeuudistus – mihin sen tämänhetkinen tarina kantaa? 27.11.2023 14:16:58 EET | Blogi

Eläkkeistä ei tarinoitu vaalikentillä juuri mitään, mutta hallitusohjelmaan kirjattiin silti merkittävä uudistus. Hallituksen narratiivissa työeläkejärjestelmää halutaan sopeuttaa osana julkisen talouden tervehdyttämistä. Lisäksi pöydällä on kalevalaisen sammon kaltainen rahoituksen vakautuksen ihmemylly, joka jauhaisi vastauksia tulevaisuuden eläkeuudistuksiin. Tämänkertaisen eläkeuudistuksen kertomus on varsin ohut, mutta valmistelu on jo käynnissä.