Jännityskirjallisuuden suomalainen maailmantähti Max Seeck aloittaa syksyllä uuden trillerisarjan

Marraskuisena iltana Helsingin Seurasaaresta löytyy ruumis, joka on valkoisen maalikerroksen peitossa ja merkitty shakkinappulalla. Tilanteesta saa alkunsa Max Seeckin syyskuussa ilmestyvä romaani, Merkitty, ja samalla hänen uusi trillerisarjansa, Milo.

Seeck esittelee lukijoilleen uuden päähenkilön, Milo Perhon, joka on poliisin profiloija ja toiselta ammatiltaan taidegalleristi.

”Olen innoissani uudesta päähenkilöstä, joka on samaistuttavalla tavalla kompleksinen. Mielestäni tarinaan on löytynyt täysin uudenlainen kulma päähenkilön elämäntilanteen ja ihmissuhteiden osalta. Milon tarina yhdistelee aiempien kirjasarjojeni parhaita puolia”, Max Seeck sanoo.

”Merkityn maailma on poikkeuksellinen ja kiehtova. Seeckiä on kiitetty Suomessa ja maailmalla henkilöidensä psykologisesti tarkkanäköisestä kuvaamisesta sekä koukuttavasta, nopeatempoisesta trillerijuonesta. Merkitty vetää, jos mahdollista, entistäkin vahvemmin”, Tammen kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen sanoo.

Max Seeckiä ulkomailla sekä tv- ja elokuvaoikeuksissa edustava kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck kertoo, että Seeckin romaanin käännösoikeuksista on käyty useissa maissa tarjouskilpailuja. Solar Films on hankkinut Merkitty-romaanin tv- ja elokuvaoikeudet.

”Suomen kansainvälisin, New York Timesin ja Spiegelin bestsellerkirjailija, Max Seeck valloittaa nyt maailmaa uudella kiehtovalla päähenkilöllä! Iloitsemme, että Merkitty on jo ennen ilmestymistään myyty Saksaan, Ranskaan ja Norjaan, ja Solarin kehitteillä oleva tv- ja elokuvahanke lisää kansainvälistä kiinnostusta entisestään”, Elina Ahlbäck sanoo.

Max Seeckin (s. 1985) kirjojen käännösoikeuksia on myyty yli 40:ään maahan. Hänen trillerinsä The Witch Hunter (suom. alkuteos Uskollinen lukija) nousi The New York Times -lehden bestsellerlistalle ensimmäisenä suomalaisromaanina sitten Mika Waltarin Sinuhe egyptiläisen. Teoksen pohjalta on valmisteilla samanniminen Hollywood-sarja. Seeckin kirjoja on myyty Suomessa yli 400 000 kappaletta. Hän sai Pohjoismaiden parhaalle dekkarille myönnettävän Lasiavain-palkinnon vuonna 2023 kautta aikain toisena suomalaisena.

Max Seeckin suomalainen kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.