Äänestäminen SSO:n osuuskauppavaaleissa alkaa – ehdolle asettunut 140 ehdokasta

”SSO on jäsentensä omistama yritys ja meille on erittäin tärkeää kuunnella asiakkaittemme toiveita ja kehitysideoita. Joka neljäs vuosi valittava edustajisto osaltaan pitää huolen siitä, että nämä toiveet ja näkökulmat tavoittavat meidät kehittäessämme osuuskaupan palveluita ja etuja”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

Osuuskaupan edustajiston vaaleissa ehdokkaaksi on voinut asettua jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun, on täysi-ikäinen ja asuu SSO:n jäsenalueella.

”Laaja innostus osuuskauppavaaleja kohtaan sekä uusien ehdokkaiden mukaantulo kertovat siitä, että osuuskaupalla nähdään olevan tärkeä rooli alueellisena toimijana. Asiakasomistajat ovat selvästi kiinnostuneita kotiseutunsa asioista ja paikallisesta vaikuttamisesta”, Finér sanoo.

Vaaleissa 140 ehdokasta kotiseudun vaalijaksi

SSO:n edustajiston vaalien ehdokasasettelu päättyi 31.1.2024. Ehdokkaita, oman seutunsa kehittämisestä kiinnostuneita kotiseudun vaalijoita, on yhteensä 140 ja he edustavat kattavasti koko SSO:n toimialuetta.

”Kannustamme kaikkia jäseniämme äänestämään aktiivisesti osuuskauppavaaleissa. Äänestämällä pääsee vaikuttamaan siihen, millainen edustajisto edustaa asiakasomistajiamme seuraavat neljä vuotta. Sillä on oikeasti merkitystä”, hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste toteaa.

Vaalien äänestysaika on 18.3.–5.4. ja äänestää voi joko sähköisesti tai postitse. Äänioikeutettuja ovat kaikki vähintään 15-vuotiaat osuuskaupan jäsenet, jotka on hyväksytty jäseniksi viimeistään 31.12.2023.

”Sähköinen äänestystapa oli ensimmäistä kertaa käytössä edellisissä osuuskauppavaaleissa neljä vuotta sitten. Se on nopea, kätevä ja vastuullinen tapa äänestää, vaikkapa kotisohvalta ja kannustammekin asiakkaitamme hyödyntämään tämän mahdollisuuden myös näissä vaaleissa”, Finér kertoo.

”Vastuullisuus on yksi SSO:n arvoista ja haluamme myös tässä toimia arvojemme mukaisesti. Edellisten vaalien tapaan minimoimme syntyvän paperin määrän, emmekä postita postiäänestysaineistoa automaattisesti kaikille asiakkaille. Asiakas saa postitse kotiin tiedon äänestysmahdollisuudestaan, mikäli emme pysty tavoittamaan häntä sähköpostitse tai S-mobiili-sovelluksen kautta. Toki kaikilla on halutessaan mahdollisuus äänestää myös postin välityksellä noutamalla itselleen äänestysmateriaalin SSO:n Prismoista, mikäli sitä ei postitse saapunut”, sanoo Finér.

Edustajisto valitaan suoralla vaalitavalla, eli ehdokkaan läpipääsyyn vaikuttaa vain ehdokkaan itsensä saama äänimäärä. Äänestysohjeisiin ja ehdokkaisiin voi tutustua osuuskaupan vaalisivulla sso.fi/vaalit