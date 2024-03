Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa tänä keväänä ennätysmäärän opiskelupaikkoja sairaanhoitajakoulutukseen

Helmikuun lopussa tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala myönsi korkeakouluille lisärahoituksen uusiin aloituspaikkoihin. Laurea-ammattikorkeakoulun kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että Laurea voi avata 119 uutta opiskelupaikkaa sairaanhoitajakoulutukseen. Näin ollen tänä keväänä Laureassa on tarjolla ennätysmäärä aloituspaikkoja sairaanhoitajakoulutukseen korkeakoulun viidellä kampuksella Uudellamaalla.

Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski näkee ministeri Multalan päätöksen lisäaloituspaikoista erittäin tärkeäksi:

– Uudet opiskelupaikat sosiaali- ja terveysalalla Uudellamaalla ovat merkittävä asia sekä sosiaali- ja terveysalan työnantajien että uusmaalaisten nuorten näkökulmasta, rehtori Koski painottaa.

– Uudellamaalla on akuutti tarve uusille sairaanhoitajille ja samaan aikaan korkeakoulutuksen aloituspaikkoja on ollut uusmaalaisille nuorille suhteellisesti vähemmän kuin muissa maakunnissa. Suomen suurimpana sairaanhoitajien kouluttajana Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttaa siten tämän koulutuslaajennuksen erittäin mielellään varmasti aitoon tarpeeseen.

Tarjolla kolme väylää sairaanhoitajaopintoihin

Perinteinen tapa hakea opiskelemaan korkeakouluun on yhteishaku. Korkeakoulujen kevään yhteishaku käynnistyy keskiviikkona 13.3. ja jatkuu kaksi viikkoa. Yhteishaussa voi hakea kuka tahansa toisen asteen tutkinnon suorittanut. Opiskelijavalinta tapahtuu joko todistusvalinnan tai valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella.

Sairaanhoitajaopintoja on Laureassa tarjolla tämän kevään yhteishaussa viidellä eri kampuksella eri puolilla Uuttamaata: Espoon Otaniemessä, Hyvinkäällä, Lohjalla, Porvoossa ja Tikkurilassa. Aloituspaikkoja syksyllä 2024 alkavissa opinnoissa on kaikkiaan 205.

Parhaillaan Laureassa käynnissä on myös erillishaku sairaanhoitajakoulutukseen niin sanotun valintaopintojakson kautta. Haku päättyy 18.3. Valintaopintojakso tarkoittaa sitä, että hakijat suorittavat sairaanhoitajaopintoihin kuuluvan Anatomia ja fysiologia -opintojakson tiettynä aikana. Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson menestyksen sekä motivaatiokirjeen perusteella. Tämä kohdennettu haku on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon suorittaneille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituksen mahdollistamat uudet opiskelupaikat sairaanhoitajakoulutukseen puolestaan tulevat hakuun huhtikuun lopussa. Nämä lisäaloituspaikat on kohdistettu erityisesti ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Lisäksi elokuussa 2024 Tikkurilan kampuksella järjestetään erillinen, kohdennettu haku sairaanhoitajakoulutukseen maahanmuuttajataustaisille hakijoille.

Erinomainen tilaisuus opiskella sairaanhoitajaksi

Edellä mainitut väylät tarjoavat tänä kevään sairaanhoitajan urasta haaveileville poikkeuksellisen hyvän mahdollisuuden päästä opiskelemaan Laureaan, joka on viime vuosina ollut Suomen vetovoimaisimpien ammattikorkeakoulujen joukossa. Aivan erityinen tilaisuus tarjoutuu sellaisille hakijoille, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa.

Sairaanhoitajaopiskelijaksi valittaville on varattu kuluvan kevään erillishaussa merkittävä osuus ensikertalaisille eli lukion tai lähihoitajan tutkintojen suorittaneille, joilla ei ole Suomessa suoritettua korkeakoulututkintoja. Opiskelupaikan saaminen on toisin sanoen ensikertalaisille todennäköisempää kuin aiemmin on ollut yhteishaussa.

Sairaanhoitajaopinnot ammattikorkeakoulussa ovat luonteva jatko lähihoitajan urapolulla ja erillishaku mahdollistaa tämän sujuvasti:

– Lähihoitajaksi valmistuneille opintojen jatkamista helpottavat myös Laureassa käytössä olevat aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tämä mahdollistaa opintojen nopeuttamisen ja opiskeluajan lyhentymisen, kertoo Laureassa sairaanhoitajatutkinnosta vastaava johtaja Salla Seppänen.

– Myös työllistymismahdollisuudet sairaanhoitajana ovat loistavat, koska osaajapula työelämässä on suuri, Seppänen lisää.

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on käynnissä 13.–27.3.2024. Laurea-ammattikorkeakoulussa on yhteishaussa tarjolla kaikkiaan 1 160 opiskelupaikkaa kuudella kampuksella Uudellamaalla sekä kokonaan verkossa.

Lisätietoja hakuväylistä ammattikorkeakouluopintoihin:

Yhteishaku: Yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin, AMK- ja YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kevään yhteishaku on käynnissä 13.–27.3.2024.

Erillishaku: Erillishaut tarjoavat yhteishaun rinnalla vaihtoehtoisen tien tutkintoon johtavaan koulutukseen Laureassa. Erillishakuja järjestetään ympäri vuoden eri koulutuksiimme.

Lisäaloituspaikat: OKM:n myöntämät korkeakoulujen uudet aloituspaikat, jotka vastaavat työelämän osaajapulaan. Haku 29.4.2024 alkaen.