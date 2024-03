Jukka Viikilän Hiekkalinnat on rakkausromaani ja romaani rakkaudesta

Nainen on jättänyt Helsingin ja muuttanut Pärnuun. Kolmantena kesänä hän tapaa suomalaisen arkkitehdin. He kävelevät rannoilla, tupakoivat puutarhassa ja harrastavat seksiä. Mies rakentaa Pärnuun loma-asuntoa, nainen kirjoittaa romaania, tyhjentävää selontekoa rakkauden ihanuuksista ja kauheuksista.

60 vuotta myöhemmin nainen asuu yksin liki tuntemattomaksi muuttuneessa Helsingissä. Moni asia on kadonnut, mutta tulitikunmittaisen suhteen valo loistaa kirkkaana läpi vuosien.

Jukka Viikilä (s. 1973) on helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi. Hän on voittanut kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon kaksi kertaa. Viikilän kolmas romaani Hiekkalinnat on kuin ujon vieraan ihanan julkea kuiskaus juhlien tärkeimmällä hetkellä.

Hiekkalinnat on arvosteluvapaa 20.3.2024.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Mirjami Heikkinen.

