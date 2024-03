Kansainvälinen sosiaalityön päivä: Sosiaalialan ammattilaisille on annettava aikaa asiakastyöhön

- He tekevät ihmissuhdetyötä. Kuten kaikissa ihmissuhteissa, myös työntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Nyt monella hyvinvointialueella työntekijöiden asiakasmäärät voivat huidella sadoissa. Työntekijä ja asiakas jäävät helposti etäisiksi toisilleen.

- Jos asiakasmäärät ovat kohtuuttomat, ei ole tarpeeksi aikaakaan. Näin luottamuksen rakentuminen vaikeutuu, Karsio sanoo.

Esimerkiksi lastensuojelun onnistumisessa keskeistä on se, että työntekijällä on aikaa kohdata lapsi ja hänen vanhempansa.

Sosiaalialan ammattilaisten pitäisi voida keskittyä vain ydintehtäviinsä. Heidän työaikaansa käytetään tällä hetkellä myös tehtäviin, jotka kuuluisivat ennemmin toisille ammattiryhmille, kuten sihteereille.

Sijoitus sosiaalipalveluihin maksaa itsensä takaisin

Tilanne kuormittaa niin työntekijöitä kuin asiakkaita. Talentian tuoreen työolobarometrin mukaan yli puolet sosiaalialan ammattilaisista uskoo työkykynsä heikentyvän lähitulevaisuudessa.

He voivat kuitenkin tarvittaessa äänestää jaloillaan ja vaihtaa työpaikkaan, jossa asiakasmäärät ovat maltillisemmat. Moni siirtyy asiakastyöstä kokonaan pois.

- Työhyvinvoinnin eteen on tehtävä konkreettisia toimia. Kun työntekijät jaksavat työssään, he myös pysyvät työssään. Asiakkaat pitävät työntekijöiden pysyvyyttä tärkeänä. Tutulle työntekijälle on helpompi puhua asioistaan kuin tuntemattomalle, Karsio painottaa.

Riittävien resurssien varaaminen sosiaalipalveluihin on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin. On taloudellisesti ja inhimillisesti kannattavaa, että ihmiset saavat ajoissa apua ennen kuin ongelmat kärjistyvät.

Esimerkiksi lastensuojelun 1,2 miljardin kokonaiskustannuksista yli 70 prosenttia syntyy sijaishuollosta. Jos perheneuvontaan ja perhesosiaalityöhön suunnattaisiin nykyistä enemmän rahaa, vähentäisi se kalliita sijaishuollon kuluja.

- Aikaa tarvitaan myös rakenteelliseen sosiaalityöhön. Se tarkoittaa, että työntekijät tuottavat tietoa asiakkaiden tarpeista ja näiden tietojen valossa määritellään keinot ongelmien korjaamiseksi. Tästä tiedosta on suurta hyötyä hyvinvointialueen politiikassa ja päätöksenteossa, mikäli se halutaan ottaa huomioon, Karsio sanoo.

Talentialta rahalahjoitus Ukrainan sosiaalityöntekijäjärjestölle

Talentia antaa kansainvälisenä sosiaalityön päivänä rahalahjoituksen Ukrainan sosiaalityöntekijäjärjestölle. Järjestö perustettiin pian sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 2022.

– Haluamme tukea kollegoidemme työtä Ukrainassa. He vahvistavat ihmisten periksiantamattomuutta sekä antavat toivoa ja tukea sodan keskellä. Toivomme, että me Suomen sosiaalialan korkeakoulutetut pystymme osaltamme vahvistamaan sosiaalityön asemaa Ukrainassa ja valamaan uskoa parempaan tulevaisuuteen, Karsio sanoo.

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään kaikkialla maailmassa samaan aikaan 19.3.2024. Päivän idea on lähtöisin Suomesta.