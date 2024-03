SDP:n Harakka: EU:n direktiivi on alustatyöntekijöille askel reilumpaan työelämään

- Pohjoismaisen mallin ytimessä on kaikille yhtäläinen sosiaalivakuutus sairaus-, loma- ja eläke-etuineen, jotka eivät ole kuuluneet alustatyöntekijöille. Myös yrittäjäasemassa, todellisessa tai näennäisessä, alivakuuttaminen on tavanomaista. On tärkeää estää kahden kerroksen työmarkkinat, jotka sortavat usein maahanmuuttajia, toteaa kansanedustaja Timo Harakka.

Timo Harakka on toiminut sekä työministerinä että digitalisaatiosta vastaavana liikenne- ja viestintäministerinä 2019-2023, jolloin komissio esitti monia vaikeitakin vaiheita kokeneen direktiivin. Työsuhteen määritelmä jää yhä ratkaistavaksi kansallisessa lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä, mutta todistustaakka siirtyy alustayhtiölle.

- Työntekijöille taataan myös suojaa algoritmien mielivallalta sekä tekoälyn käytöstä työpaikalla, ensimmäisenä maailmassa. Tämä varmistaa reilun pelin, mutta antaa samalla tilaa innovaatioille ja työn tehostamiselle datan avulla. Onnittelen lämpimästi työllisyys- ja sosiaaliasioiden komissaaria Nicolas Schmitiä tärkeästä läpimurrosta, Timo Harakka sanoo.

Harakan mukaan Suomi hyötyy erityisesti alustatalouden pelisäännöistä. Palvelualojen ammattiliitto PAM:iin järjestäytyneet ruokalähetit käyvät parhaillaan neuvotteluja työehdoista Woltin kanssa.

- Toivon, että neuvottelut päätyvät suotuisaan tulokseen. Suomi voi olla maailman johtava huipputeknologinen hyvinvointiyhteiskunta.