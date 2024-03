Varhan aluehallitus: Varha saa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Aluehallitus hyväksyi Varhan henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaluonnoksen vuosille 2024-2025. Varhan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyö käynnistyi vuoden 2024 alussa. Valmisteluryhmä koostuu työantajan edustajista sekä henkilöstön edustajina toimivista luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista. Varhan ensimmäiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2024-2025 valittiin tavoitteeksi kolme keskeistä kehittämisen osa-aluetta: tasa-arvoinen palkkaus, työn ja oman elämän yhteensovittaminen sekä monimuotoinen työyhteisö. Samanaikaisesti laadinnassa on myös työhyvinvointiohjelma sekä työsuojelun toimintasuunnitelma.

Ensihoito jatkaa monituottajamallilla

Varhan alueella ensihoitoa, eli ambulanssipalveluita, on tuotettu monituottajamallilla. Tyks-sairaalapalveluilla on 12 yksikköä, Pelastuspalveluilla samoin 12 ja ostopalveluna on hankittu 9 yksikön palvelut. Varhan sopimus Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n kanssa 9 ensihoitoyksikön ostamisesta päättyy 31.8.2024. Aluehallitus päätti järjestämisjaoston esityksen mukaisesti jatkaa monituottajamallilla myös 1.9.2024 jälkeen. Kilpailutuksen valmistelussa tullaan huomioimaan muun muassa kotiin vietävät palvelut ja varajärjestelmät ensihoidon katkeamattoman palvelutuotannon varmistamiseksi.

Johtajien lomautusajankohta määräytyy myöhemmin

Aluehallitus päätti tiistain kokouksessaan, että konsernipalvelujohtajan, järjestämisjohtajan, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja talousjohtajan lomautuksen ajankohta määräytyy erikseen annettavan lomautusilmoituksen mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan vuositavoitteisiin lisättiin kokouskäsittelyssä palveluiden integraation edistäminen.

- Pidimme aluehallituksessa palveluiden yhteensovittamista niin keskeisenä tavoitteena, että halusimme nostaa sen vielä erikseen tämän vuoden tavoitteisiin, aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja kertoo.

