Saana Kivirannan selvitymistarina Konginkankaan suuronnettomuudesta

Nuori Saana Kiviranta oli matkalla Rukalle laskettelemaan, kun hänen siihenastinen elämänsä päättyi. Öisellä nelostiellä Konginkankaalla tapahtui Suomen tieliikennehistorian pahin onnettomuus 19.3.2004. Linja-auton ja rekan yhteentörmäyksessä kuoli 23 ihmistä ja 14 loukkaantui.





”Mitä on tapahtunut?” kysyn.

”Kukaan ei ole kertonut mitään.”

Hoitajat katsovat eteenpäin, toinen potilas tuijottaa yhä kaukaisuuteen.

Hiljaisuus tuntuu pitkältä. Hetken kuluttua joku sanoo:

”Olitte suuronnettomuudessa. Bussinne on törmännyt rekan kanssa,

joka on tehnyt todella rumaa jälkeä.”

(Saana Kiviranta & Stella Vuoma, Rekan alle jäänyt)





Millaisia kuluneet kaksikymmentä vuotta ovat olleet Saanalle? Millaista elämä on, kun mieli ja keho ovat menneet pirstaleiksi? Entä miksi Saanan omituiset oireet vain pahenivat, vaikka murtumat paranivat?

Vammautumisen jälkeen alkoi vuosien taistelu hoidosta, kuntoutuksesta ja vakuutuskorvauksista. Vasta oikeanlaisen tuen avulla Saanan oli vihdoin mahdollista alkaa suuntautua uudenlaiseen elämään.

Stella Vuoma on käyttänyt teoksen lähteinä muun muassa Kivirannan itsensä kirjoittamaa kirjan käsikirjoitusluonnosta, useita Kivirannan, tämän läheisten ja asiantuntijoiden haastatteluja sekä terveydenhuollon ja vakuutuslaitosten dokumentteja. Muun muassa Konginkankaan onnettomuuden uhreja auttanut kriisipsykologi Salli Saari on antanut kirjaa varten henkilökohtaisen haastattelun.

Saana Kiviranta on tapaturmaeläkeläinen ja sivutoiminen kokemusvalmentaja. Stella Vuoma on kirja-alan sekatyöläinen, jolta on aiemmin julkaistu teos Suoraan sydämeen – Nyrkkeilijä Sonia Grönroosin tarina.

teos: Rekan alle jäänyt

kirjoittajat: Saana Kiviranta ja Stella Vuoma

ISBN: 9789523045262

kustantaja: Avain

sivuja: 288

ilmestymispäivä: 13.3.2024