Tansanian sosiaalireformit eivät ole huomioineet naisia tasa-arvoisesti

Tansaniassa on tehty kahden kuluneen vuosikymmenen aikana merkittäviä sosiaalipoliittisia reformeja, ja maa on kokenut useita taloudellisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia. Maa myös saavutti vuonna 2020 alemman keskitulon maiden kategorian.

Tansania on laajentanut sairausvakuutuksen kattavuutta ja tehnyt uraauurtavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä, sekä julkaissut useita kunnianhimoisia poliittisia suunnitelmia koko 2000-luvun ajan mukaan lukien sukupuolten tasa-arvoa edistävät sitoumukset. Kehityksestä huolimatta sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole kehittynyt odotetusti. Sukupuolten välinen tasa-arvo on Tansaniassa matalaa kansainvälisesti vertailtuna; maan sijoitus YK:n sukupuolten tasa-arvomittarissa (Gender Inequality Index) on 148/168. Tämän lisäksi naisten koulutustaso ja sosiaalinen pääoma ovat pysyneet matalana suhteessa muihin alueen ja saman tulotason maihin. Naisilla on myös epätasa-arvoiset mahdollisuudet omistaa ja luoda varallisuutta. Onkin tärkeää tarkastella, kuinka Tansanian sosiaalipolitiikka on yhtäältä kehittynyt sekä tukenut naisten taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia ja toisaalta, mitä puutteita orastavassa hyvinvointimallissa on. Erityistä huomiota on kiinnitettävä politiikkatoimiin ja vaikutuksiin, jotka kohdistuvat maalaisväestöön johtuen naisten heikoista taloudellisista mahdollisuuksista epävirallisella sektorilla maatalousyhteisöissä.

Myös sosiaalipoliittinen kirjallisuus on rajallista aiheen osalta Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta. Tansanian osalta sosiaalipolitiikan mallien kokonaisvaltaista kehitystä ei ole aikaisemmin tarkasteltu naisten näkökulmasta viimeisten vuosikymmenten aikana. Milla Nyyssölän (Labore) ja Rosa Lambinin (The Open University) uusi tutkimusartikkeli Tanzanian social policy in the new millennium – a cross-sectoral analysis from a gender perspective pyrkii täyttämään aukon kirjallisuudessa.

Tutkimus käsittelee Tansanian sosiaalipolitiikkaa ja politiikkatoimien kehitystä vuodesta 2000 vuoteen 2021. Tutkimuksessa analysoidaan sosiaalipolitiikan ja sen eri toimien kattavuutta, tasoa ja laatua työikäisten naisten näkökulmasta kolmen eri sektorin osalta, joihin kuuluu terveyspolitiikka (erityisesti taloudellinen turva sairauden ja muiden terveystarpeiden kohdatessa), sosiaaliturva (sosiaalivakuutukset ja käteisapuohjelmat) ja työllisyyspolitiikka (työvoima- ja yrittäjyyspalvelut sekä työvoimakoulutus).

”Ilman systemaattisesti ja tavoitteellisesti rakennettua hyvinvointijärjestelmää Tansanialta jää hyödyntämättä ja edistämättä eri sosiaalipolitiikkasektoreiden välisten toisiaan tukevien synergioiden mahdollisuudet”, summaavat Nyyssölä ja Lambin.

Artikkeli pohjaa laadulliseen Scoping Review -tutkimusmenetelmään. Laaja-alainen aineisto koostuu akateemisesta kirjallisuudesta, valtionhallinnon politiikkadokumenteista, keskeisistä tilastotiedoista ja muunlaisesta virallisesta luotettavasta materiaalista.

Tutkimus tehtiin Suomen ulkoministeriön rahoituksella YK:n WIDER-instituutin hankkeessa nimeltään ”Sustainable development solutions for Tanzania – strengthening research to achieve SDGs”.

Tutkijat:

Sosiaalipolitiikan tutkija Roosa Lambin (YTT), The Open University (Iso-Britannia) ja johtava tutkija Milla Nyyssölä (KTT), Laboren työmarkkinalohko.

Tutkimuksen vastaava kirjoittaja on Roosa Lambin.

