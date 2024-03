Suomen salibandynaisille ruotsalainen päävalmentaja – Andreas Harnesk ottaa ohjat

Uuden päävalmentajan sopimus on mallia 2+2 vuotta, ja Tšekissä 2025 pelattavien MM-kisojen jälkeen kajastavat isona maalina vuoden 2027 MM-kotikisat Turussa. Hän aloittaa tehtävässään 1.4.2024.

Suomen salibandymaajoukkueiden ensimmäisenä ulkomaalaisena päävalmentajana aloittava Andreas Harnesk on voittanut päävalmentajana Ruotsin Svenska Superliganin mestaruuden niin naisten kuin miestenkin joukkueen päävalmentajana (naisten mestaruus 2017 IKSUssa, miesten mestaruus 2019 Storvretassa). Harnesk on valittu Ruotsissa kolme kertaa naisjoukkueiden vuoden valmentajaksi.

Andreas Harneskilla on kokemusta Ruotsin naisten liigan seuravalmennuksesta kahdesta eri huippuorganisaatiossa (IKSU ja Rönnby IBK). Hän on myös toiminut ruotsalaisissa seuroissa valmennuspäällikön tehtävissä. Lisäksi hänellä on kokemusta Ruotsin miesten maajoukkueen apuvalmentajan tehtävistä 2017 – 2020 sekä naisten maajoukkueen scoutin roolista MM-kisoissa 2013. Harnesk ei ole mukana seurajoukkuevalmennuksessa Ruotsissa enää tämän kauden jälkeen.

– Prosessi alkoi keskusteluilla edellisistä maajoukkueprojekteista ja Singaporen kisoista niissä mukana olleiden kanssa. Mukana oli turnauksessa pelanneista noin puolet, joukkueenjohto sekä valmennusstaffista kaikki kertomassa heille heränneitä ajatuksia ja tulevaisuuden suuntaviivoja, Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja Petri Kettunen avaa valinnan taustoja.

– Seuraavaksi ruvettiin kartoittamaan mahdollisia päävalmentajaehdokkaita niin Suomesta kuin muualtakin maailmasta. Kaikkiaan kontaktoin kahdeksan eri valmentajaa eri maista, ja viimeisessä vaiheessa, johon kuului ennakkotehtäviä ja haastatteluja, oli kolme kovan luokan ammattilaista. Oli mukava huomata, että Suomen naisten päävalmentajan tehtävään oli laajalti mielenkiintoa ja se herätti kiinnostusta. Muuta valmennustiimiä aletaan koota seuraavaksi, kun päävalmentajavalinta on nyt saatu maaliin.

Huippu-urheilujohtaja uskoo, että kaikki pääsevät valinnan myötä heittäytymään hiukan uudenlaiseen tekemiseen kulttuuriin.

– Andreas Harnesk on erittäin kouluttautunut valmentaja, josta paistaa läpi intohimo valmentamiseen ja niin pelaajien kuin itsensäkin kehittämiseen, ja hänellä on hyvä kuva Suomen joukkueen tilanteesta ja selkeät jäsennellyt ajatukset sen kehittämisestä. Maajoukkue saa vaativan valmentajan kuten oli myös Lasse Kurronen tiimeineen, ja uskallan sanoa, että Andreas Harnesk on maailman mittakaavassa yksi arvostetuimmista naisten huippujoukkueiden valmentajista.

Kysymys ajankäytöstä ja matkustamisesta nousee ulkomaalaisen päävalmentajan kohdalla väistämättä esiin.

– Kokonaisrakenne on sovittu niin, että varsinaisten maajoukkuetapahtumien lisäksi on tietyt aikaikkunat, jotka päävalmentaja on Suomessa toteuttamassa seuratapaamisia ja pelaajatarkkailua. Maajoukkueen valmennuskieleksi on sovittu englanti, mutta toki monet Ruotsissa pelanneet ja muutkin maajoukkuepelaajat hallitsevat myös ruotsin, mikä varmasti vielä helpottaa yhteistyötä.

– On upea haaste päästä Suomen päävalmentajaksi. Unelmani on olla mukana voittamassa Suomelle ensimmäistä maailmanmestaruutta pitkään aikaan ja auttaa Suomea matkalla maailman parhaaksi salibandymaaksi, Andreas Harnesk itse kertoo.

– Olen ollut jo ennestään vaikuttunut Suomen joukkueesta, joka on tehnyt paljon fiksuja asioita ja jonka tähänastinen valmennustiimi on tehnyt hyvää työtä. Jatkamme rakentamista ja laadukasta tekemistä sen pohjalta, ja samalla minulla on uusia ideoita siihen, mitä voimme tuoda peliin, valmistautumiseen ja pelaajien kehittymiseen yksilöinä. Tavoitteeni on, että kaikki pelaajat kehittyvät henkilökohtaisella tasolla ja sitä kautta koko maajoukkueen menestys menee eteenpäin.

On helppo arvata, että Andreas Harnesk tuo Suomen joukkueeseen ruotsalaisesta joukkueurheilusta tuttuja vahvuuksia.

– Pidän itseäni asiantuntevana valmentajana, joka haluaa auttaa sekä joukkuetta kokonaisuutena että pelaajia yksilöinä kehittymään. Minulle on tärkeää, että etsimme ja kaivamme esiin joka ainoan prosentinkin kehittymismahdollisuuksia, mikä luo parhaat mahdollisuudet voittaa. Olen valmentaja, joka rakastaa luoda yhdessä joukkueen kanssa voittavaa kulttuuria täynnä itseluottamusta, kehittymistä ja uskoa tulevaisuuteen.

Uusi päävalmentaja paljastaa aloittaneensa pelaajatarkkailun jo ennen sopimuksen kirjoittamistakin.

– Olen jo tähän mennessä nähnyt netin kautta parikymmentä ottelua, mikä on hieno mahdollisuus. Jatkossa on tarkoitus, että saavun säännöllisesti Suomeen katsomaan otteluita ja tapaamaan pelaajia ja valmentajia. Huomioni tulee olemaan isosti sekä yksittäisissä pelaajissa että joukkueissa, Andreas Harnesk sanoo.

Kuva: Per Wiklund