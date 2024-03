Ravintola Palace Suomen 50 Paras Ravintolaa -äänestyksen ykkönen jo viidennen kerran peräkkäin

Helsingin Etelärannassa sijaitseva Ravintola Palace on keskiviikkona julkistetun Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2024 -listan selvä ykkönen. Palace palkittiin myös Paras tunnelma -palkinnolla. Toiseksi äänestyksessä tuli ravintola Grön Helsingistä. Kolmas on BasBas Helsingistä. Tulokset julkistettiin Gastro Helsinki 2024 -messuilla Helsingissä keskiviikkona.

Turun ykkösravintola Kaskis sijoittui äänestyksessä neljänneksi. Palacella on kaksi Michelin-tähteä. Grönillä ja Kaskiksella on kummallakin yksi tähti.

Kymmenen kärjessä listalla on kahdeksan ravintolaa Helsingistä ja kaksi Turusta. Helsinkiläisistä viidenneksi ylsi Savoy, kuudes oli Vinkkeli. Seitsemänneksi nousi turkulainen Smör. Seuraavina olivat Luovuus kukkii kaaoksesta, Bona Fide ja Bistro Bardot.

Uudella listalla on käynyt kuhina. Listan sisäinen järjestys elää vahvasti. Nopeita nousuja ja laskuja on useita. Lisäksi uusia ravintoloita on 10, seitsemän teki paluun listalle – vastaavasti 17 edellisen vuoden listan ravintolaa on pudonnut bubbling under -listalle sijoille 51–100.

Outous ja persoonallisuus puhuttelevat

Viisi Tähden päätoimittaja Eeropekka Rislakki kertoo, että bistroutuminen jatkuu vauhdilla ja suurin osa listan ravintoloista edustaakin ns. bistronomiaa. Yhä useampi uusi ravintola suunnitellaan siten, että aivan kuin se olisi ollut aina olemassa. Ideana on olla klassikko jo syntyessä.

Yhteisinä tunnusmerkkeinä ovat hyvä hinta-laatusuhde, klassisuus ja erityisesti lämmin kodikkuus. Ulkomaailmalta suojaava lämpö ja turvallisuuden tunne korostuvat. Valaistuksen hämärtäminen hankaloittaa annoskuvien ottamista.

”Se on vinkki, että edes ruokailun yhteydessä voitaisiin elää tässä hetkessä ja olla läsnä yhdessä eikä somesfäärin algoritmien koukussa. Hämäryyden todellinen syy lienee kuitenkin sähkölaskussa säästäminen”, Rislakki pohtii arvoituksellisesti.

Lämmin, intiimi, mutkaton ja persoonallinen, mutta sujuva ja asiantunteva palvelu on osa turvallisuuden tunteen tarpeeseen vastaamista. Kylmänviileä, palveluprosessia suorittava sali tuntuu tässä ajassa vihamieliseltä.

”Palvelun merkitys on siten kasvanut osana tunnelmaa. Outous ja persoonallisuus puhuttelevat. Omaäänisiä paikkoja ei ole ollut listalla koskaan näin monta kuin nyt. Hullut ajat vaativat positiivisesti hulluja ideoita, jotka vapauttavat meidät arjen negatiivisesta ja tuhoavasta hulluudesta”, Rislakki perustelee.

Nicolas Thieulon on Ammattilaisten Ammattilainen

Messukeskuksen jakaman Ammattilaisten Ammattilainen -tunnustuksen sai BasBasin ravintoloitsija Nicolas Thieulon. Paras muutoksentekijä on keittiömestari ja ravintoloitsija Toni Kostian Grönistä.

Suomen parhaiden ravintoloiden ja henkilövalintojen lisäksi äänestäjät valitsivat suosikkinsa kuudessa eri kategoriassa. Wihuri Metro-tukun nimeä kantavan Paras innovatiivinen ravintola -sarjan kärkeen äänestettiin helsinkiläinen ravintola Outo.

Pöytävarausjärjestelmä Quandoon jakaman Vuoden tulokas -tittelin vei nimiinsä Ravintola305 Helsingistä. E. Ahlströmin palkitsema Paras tunnelma on ravintola Palacessa.

Vuosittaisen Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listan ja -äänestyksen toteuttaa horeca-alojen media Viisi Tähteä. Pääkumppani on Helsingin Messukeskus. Muita yhteistyökumppaneita ovat Wihuri Metro-tukku, pöytävarausjärjestelmä Quandoo ja E. Ahlström.



Helsinki tukevoitti asemaansa Suomen 50 parhaan ravintolan listalla

Helsingistä 50 parhaan ravintolan listalla on mukana 36 ja muualta Suomesta 14 ravintolaa. Vuosi sitten Helsingin ulkopuolelta ravintoloita oli 17 ja kaksi vuotta sitten 19.

Yllättäen monet Pohjois-Suomen ravintolat putosivat pois 50:n kärjen listalta. Sen sijaan Itä-Suomi pärjäsi aiempaa paremmin suomalaisten kärkiravintoloiden äänestyksessä.

Perinteisen Turku vastaan Tampere -kamppailun listalla vei nimiinsä Tampere, josta mukana on viisi ravintolaa. Turkulaisia ravintoloita on kolme. Vuosi sitten ”ottelu” meni Tampereelle 6–4. Turkulainen Kaskis on kuitenkin selvästi Suomen paras ravintola Helsingin ulkopuolella ja Smör yhtä selvä kakkonen.

Kaukaisin ravintola etelästä katsottuna on Sky Kitchen & View Rovaniemeltä (43:s). Suomen 50 Parhaan Ravintolan listalla on ravintoloita Helsingistä, Kirkkonummelta, Mikkelistä, Porvoosta, Rantasalmelta, Rovaniemeltä, Tampereelta ja Turusta.

Viime vuosien tapaan äänestyksen järjestäjä Viisi Tähteä Media julkaisee myös sijoille 51–100 sijoittuneet ravintolat. Sen perusteella maakunnissa tehdään erittäin hyvää gastronomista työtä. Niin sanotulla bubbling under -listan ravintoloista suurin osa pääkaupungin ulkopuolelta.

Ennätysmäärä horeca-alojen ammattilaisia antoi äänensä

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestys järjestettiin nyt 16. kerran. Viisi Tähteä -lehti aloitti ravintolalistauksen vuonna 2004.

Äänestäjinä oli lähes 450 ravintola- sekä juoma- ja ruoka-alojen ammattilaista sekä median edustajaa eri puolilta maata. Kyseessä on ylivoimaisesti maan laajin ja merkittävin ravintolalistaus. Äänestäjien nimiä ei kerrota julkisuuteen, mutta he edustavat Suomen ravintolamaailman arvostetuinta kärkeä.

Noin 70 prosenttia äänestäjistä on ravintola-alan ammattilaisia. Suurimpana ryhmänä ovat ravintolan omistajat sekä johtotehtävissä työskentelevät. Mukana on merkittävä joukko keittiömestareita, kokkeja sekä ravintolapäälliköitä ja muuta salihenkilökuntaa.

Joukossa on myös juoma- ja ruoka-alojen ammattilaisia, matkailuvaikuttajia sekä ravintoloiden parissa työskenteleviä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia.

Listaus nostaa esiin ravintoloita ja niiden takana olevaa antaumuksellista työtä, tekeviä ihmisiä, ideoiden maailmaa, huippuosaamista, ruokakulttuuria, palvelua, bisnesosaamista, filosofiaa, kekseliäisyyttä sekä ravintoloiden design managementia.

Tuloksena on kuluttajaa tiukempi ravintoloiden konseptin, palvelun, ruoan ja juoman yhdistämisen sekä kokemuksen ja tunnelman arviointi.

Yksityiskohtaiset kommentit jokaisesta sijoille 1–50 sijoittuneesta ravintolasta on luettavissa Viiden Tähden verkkosivuilla www.viisitahtea.com. Listalla sijoille 51–100 yltäneet ravintolat ovat nähtävissä Viiden Tähden sivuilla olevassa koosteartikkelissa.

VALOKUVIA on ladattavissa oheisen linkin takana. Kuvakrediitti: Andres Teiss.

pic.fi/4ATZ3UXVGJ

Suomen 50 Parasta ravintolaa 2024

1 Palace, Helsinki

2 Grön, Helsinki

3 BasBas, Helsinki

4 Kaskis, Turku

5 Savoy, Helsinki

6 Vinkkeli, Helsinki

7 Smör, Turku

8 Luovuus kukkii kaaoksesta, Helsinki

9 Bona Fide, Helsinki

10 Bistro Bardot, Helsinki

11 Vår, Porvoo

12 Le Coucou Vert, Helsinki - uusi

13 Café Savoy, Helsinki

14 Demo, Helsinki

15 Alexanderplats, Helsinki

16 Olo, Helsinki

17 Kuurna, Helsinki

18 Ravintola305 Helsinki - uusi

19 Brasa, Helsinki

20 Kajo, Tampere

21 Ristorante Scolare, Helsinki - uusi

22 Finnjävel, Helsinki

23 Wellamo, Helsinki

24 Nolla, Helsinki

25 Boulevard Bar & Seafood, Helsinki

26 Mami, Turku

27 Ravinteli Huber, Tampere

28 Muru, Helsinki

29 SicaPelle, Porvoo

30 Solitary, Rantasalmi - uusi

31 Outo, Helsinki - uusi

31 Ragu, Helsinki

33 Nokka, Helsinki

34 Le Ankka, Helsinki - uusi

35 Bistro Gina, Helsinki - uusi

36 Pastis, Helsinki

37 Mat Distrikt, Helsinki

38 Bistro O Mat, Kirkkonummi

39 Kosmos, Helsinki

40 Gastro Cafe Kallio, Helsinki

41 The Bull & The Firm, Helsinki

42 Goose Pastabar, Helsinki

43 Sky Kitchen & View, Rovaniemi

44 LiV, Tampere

45 Bistro Le Coin, Helsinki - uusi

46 Pompier Espa, Helsinki

47 Tertin Kartano, Mikkeli

48 Bistro Eloisa, Tampere

49 Spis, Helsinki

50 Ravinteli Bertha, Tampere

Kategoriavoittajat

Paras Innovatiivinen: Outo, Helsinki. Yhteistyössä Wihuri Metro-tukku

Paras Tunnelma: BasBas, Helsinki. Yhteistyössä E. Ahlström

Paras Tulokas: Ravintola305, Helsinki. Yhteistyössä Quandoo

Ammattilaisten Ammattilainen: Nicolas Thieulon, BasBas. Yhteistyössä Helsingin Messukeskus

Paras muutoksentekijä. Toni Kostian, Grön. Yhteistyössä Viisi Tähteä

Paras Viinilista: Muru, Helsinki

Paras Olutlista: Nolla, Helsinki

Paras Palvelu: Palace, Helsinki