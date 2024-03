Tampereella otettiin rahataidot osaksi työhyvinvointia

”On tullut hyvää palautetta rahataitovalmennuksesta. Yleensä tyky-päivät keskittyy fyysiseen hyvinvointiin kuten urheiluun. Heitellään kahvakuulaa tai mennään ravintoneuvojan luo, selvittää”, Tommi Luosmala.

Hän on yrittäjänä Kiinteistömaailma Tampere Ratinassa, joka on yksi suuremmista Suomen toimipisteitä ketjussa. Se työllistää 17 henkeä.

”Tyky-päivät eivät saa olla samanlaisia, vaihtuvuus on hyvästä. Työhyvinvointia on nimenomaan se, että raha-asioiden kanssa ollaan sinut. Liikunnallisesta kehityksestä uskalletaan avoimemmin keskustella kuin omasta taloudellisesta kehityksestä”, jatkaa Luosmala.

Hän lisää, että kiinteistövälittäjillä on provikkapalkka ja epäsäännölliset tulot. Taloustaidot ovat erityisen tärkeitä alallamme, jotta talous ei ala stressaamaan. Käytännössä kiinteistönvälittäjän työ on hoitaa asiakkaan raha-asioita. Silloin rahataitovalmennusta on oltava myös itsellä, varsinkin näinä aikoina. Kulunut vuosi on ollut Luosmalan lähes kaksikymmenvuotisen uran haastavin.

Työrauha parantunut



Varapuun päävalmentaja Mikko Sjögren piti rahataitoihin perustuvan tyky-päiväkoulutuksen Kiinteistömaailma Ratinan väelle hyvin tuloksin.

”Mikon opetus on ollut selkää ja helppotajuista, ei ole ollut syyllistävä ote. Parhaimmillaan työnantaja tietää mitä työntekijälle kuuluu myös työajan ulkopuolella. Joskus on hyvä, että joku muu henkilö käy tietyt keskustelut läpi kuin työnantaja. Jos työnantaja laittaa kahvihuoneessa käden kollegan olkapäälle ja kysyy miten sun raha-asiat ovat tällä hetkellä? Se voi olla tungetteleva kysymys. Paraskaan fyysinen kunto ei auta, jos yökaudet jännittää kuinka taloudellisesti tulen toimeen”, havainnollistaa Luosmala.

”Rahataitojen valmennuksen hyöty on näkynyt työrauhana. Meille suomalaisille ei ole mikään itsetunto-ongelma ottaa personaltrainerilta tunteja tai golfopettajalta, ei hävetä ollenkaan. Oman talouden suunnitteluun kun hankkii asiantuntija-apua, niin saattaa hävettää, koska ajatellaan ettet osaa hoitaa raha-asioitasi”, tietää Luosmala.

Kuka on seppä syntyessään, miksi rahataidot pitäisi osata ilman opettelua, jo pelkkä ajatuskin on absurdi.

Luosmala kertoo karrikoidun esimerkin alaltaan.

”Kun nuori innokas kiinteistönvälittäjä aloittaa työnsä, niin ekat provikat kannetaan autoliikkeeseen ja maksetaan Bemarin osamaksu. Samalla kiinteitä kuluja on luoto. Ok, työn hedelmistä pitää nauttia. Pitää kuitenkin muistaa, että palkka ei ole sama joka kuukausi. Joskus on enemmän, joskus vähemmän ja siitä muodostuu keskiarvo. Ymmärrys siitä miten omaa taloutta kannattaa suunnitella omilla epäsäännöllisillä tuloilla on erityisen tärkeää. Kun tämä on ymmärretty, ei tule mailanpuristusefektejä ja paniikkia millä Bemarin osamaksut hoidetaan. Kun työntekijöiden talous on tasapainossa, se näkyy mielenrauhana ja sitä kautta myös työrauhana eli työhyvinvointina”, toteaa Luosmala.

Ennaltaehkäisevää tyky-toimintaan



”Jotta työterveysasiat yrityksissä pystytään hoitamaan kunnialla, on tehtävä ennaltaehkäisevä ohjelma seuraavalle viidelle vuodelle. Jaksamiseen, ihmissuhteisiin ja päihteisiin liittyvät ongelmat tulisi havainnoida mahdollisimman alkuvaiheessa, jotta työntekijä voidaan ohjata asianmukaiseen hoitoon. Nämä ohjeistukset löytyvät Työterveyslaitoksen sivuilta”, toteaa rahataitovalmentaja Mikko Sjögren Varapuusta.

Hän jatkaa, että ohjeistuksessa ei puhuta sanallakaan rahataidoista, vaikka ne jos mitkä eniten heikentävät ihmisen työhyvinvointia, jos sattuvat olemaan huonolla tolalla. Nyt on tieteellisesti todettu, että rahahuolet ovat terveysriski. Valveutuneimmat henkilöstöpäälliköt ottavat mukaan työhyvinvointikyselyyn myös taloustaidot.

”Jos rahahuolista ei kysellä, niin kuinka niihin voi vastata”, tuumaa Sjögren humoristiseen tyyliinsä.

Hän kertoo finassialalta esimerkin. Pankit kysyivät omilta asiakkailtaan haluavatko nämä rahataitovalmennusta osana työhyvinvointia. Tulokseksi saatiin, että moni haluaisi sitä tyky-päivillä tai työsuhde-etuna.

”Talousongelmat pitäisi olla ehdottomasti ennaltaehkäisevän suunnitelman piirissä. Kun raha-asiat eivät ole kunnossa, se vaikuttaa yöuniin, ja sitä kautta koko työpaikan kulttuuriin, varsinkin jos työpaikalla on useita, jotka kärsivät taloushuolista. Useiden tutkimusten mukaan yli 60 prosenttia huolettaa oma talous”, tietää Sjögren.

Työantajan pelko rahataitovalmennuksen suhteen on, että työntekijät pyytävät palkankorotuksia.

”Tietääkseni näin ei ole käynyt. Nimittäin suuremmat tulot eivät poista ongelmaa eli rahojen holtitonta käyttöä. Suuremmat tulot korreloivat suurempien menojen kanssa. Rahaa pitää oppia käyttämään siten, että siitä seuraa vaurastuminen. Mutta ensin on laitettava oma talous kuntoon. Ensimmäinen askel kaikessa tässä on laittaa oma mieli tukemaan raha-asioiden kuntoonlaittamista”, tietää Sjögren.

Siihen tarvitaan motiivi ja motiivilla on tapana kasvaa tulosten myötä.

Kiinteistövälittäjä Tiina Laulainen



”Olen tykännyt rahataitovalmennuksesta. Itselläni on rahoittajatausta, olen ollut pankissa töissä ja raha-asiat ovat tuttuja”, sanoo Laulainen.

Hän lisää, että kiinteistönvälittäjän työ on provikkapalkkaista ja siksi oman talouden suunnittelu on tosi tärkeää ja sitä kautta talouden ja varallisuuden hallinta. Vuodessa on kausivaihteluja, tuppaa toistumaan markkinatilanteesta huolimatta. On lihavia ja laihoja vuosia.

”Taloustaidot tässä ammatissa korostuu, että osataan laittaa sukanvarteen ja sijoittaa pahan päivän varalle.”

Laulainen huomauttaa, että taloustaidot eivät ole rakettitiedettä.

”Mä vertaan niitä siihen, miten pidät huolta terveydestäsi ja liikunnastasi. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, taloustaidot ovat niitä perusasioita, joita jokaisen on aina aika ajoittain kerrattava ja mietittävä uudestaan. Vertaan niitä siis syömiseen ja liikkumiseen. Kaikki tietää mitä pitäisi tehdä, mutta tuleeko tehtyä”, hän kysyy.

Laulaisen mukaan Mikon tyky-päivävalmennus oli silmiä avartavaa. Ehdottomasti kaikkien pitäisi mennä raharaitovalmennukseen, varsikin sellaiset ihmiset, jotka eivät koskaan ole olleet. Taloustaitojen opetus on tärkeää koulussa, mutta myös työelämässä. Varsinkin jos tulotaso on kiinni suhdanteista tai palkkataso vaihtelee. Suosittelen erityisesti yrityksille.

Hän myöntää, että oma talous on hallinnassa, sen on osoittanut viime vuosi.

”Puskurin ansiosta työpaikka on pysynyt, moni kollega on joutunut lähtemään. Olen ollut alalla viisi vuotta. On jo oma asiakaskanta. Tämä ala suorastaan vaatii, että puskurit on pakko olla kunnossa, vuosi kaksi menee sisään heitossa ennen kuin kiinteistönvälittäjän työllä alkaa elää”.



Taloushuolet rasittavat eniten terveyttä, nyt se on tieteellisesti todistettu HS:n tiedeartikkelissa.

