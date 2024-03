Kaiku-audiomainoskilpailu: vuoden paras audiomainos on Nollalinjan Silent night, violent night

Tämän vuoden Kaiku-kilpailun ehdokasmäärä kasvoi edellisvuosista ja nyt kisan yhdeksään kategoriaan ilmoitettiin yhteensä 159 audiomainosta, joista ammattilaisraati valitsi vuoden voittajat. Kategorioiden voittajien lisäksi KaikuGaalassa palkittiin myös vuoden ääninäyttelijä Ushma Olava, vuoden radiomainostaja OP Ryhmä, vuoden mediatoimisto Virta UM, vuoden mainostoimisto Folk Finland ja vuoden tuotantoyhtiö Miracle Sound.

Kaikun Grand Prix -palkinto myönnettiin tänä vuonna Yhteiskunnallinen-kategorian voittajalle, Nollalinjan Silent night, violent night -mainokselle, jonka idea oli tuomariston mukaan poikkeuksellinen.

”Kilpailun Grand Prix’ksi valittu työ nousi kaikilla mittareilla katsottuna voittajaksi: niin idealtaan, käsikirjoitukseltaan kuin tuotannoltaan. Voittajatyössä ei hurskastella yhteiskunnallisella aiheella vaan spotti hätkähdyttää, puhuttelee ja herättää tunteita. Vahva äänimaailma ja laadukas käsikirjoitus tukevat viestiä. Mainos on vaikuttava draamankaareltaan ja rytmitykseltään, ja samaan aikaan hieno esimerkki siitä, kuinka mieleenpainuvan tunnereaktion kuulijalle voi saada audion keinoin. Voittajassa on jotakin ennenkuulumatonta, se pysäyttää ja tekee suuren vaikutuksen.”, Kaikun tuomaristo totesi perusteluissaan.

”Jokaisen palkitun työn tilaajilla ja tekijöillä on syytä taputella itseään olkapäille”, kommentoi tuomariston puheenjohtaja, kirjailija, copywriter ja ohjaaja Markku Rönkkö. ”Kaikki kilpailijat ovat luoneet kuulokuvia, jotka vievät mukanaan, vaativat tulkitsemaan ja saavat aikaan halutun

reaktion, synnyttäneet omintakeista, unohtumatonta ja uutta.”

Kaiku-audiokilpailun voittajat (kuuntele työt täällä):

Audiokonsepti:

En. Tuun. (Puuilo-myymäläketju) – Puuilo Oyj / Filmo Oy / GroupM Finland Oy

Mainosmusiikki:

Todella HK (HK) – HKScan / SEK / Volume Productions Helsinki Oy / Dagmar

Paikallinen:

Aidosti Merellinen (Virpiniemi Golf) – Virpiniemi Golf Oy / Miracle Sound Oulu Oy

Palvelut:

Supla Soittelijat (Supla) – Nelonen Media Oy / 358 / Sanoma Media Finland Oy

Teho:

Black Week (Vapaa-ajan ja urheilun vaatteet sekä välineet) – Budget Sport / Heku-ryhmä / Toast Post Production Oy / Dentsu

Tuotteet:

Puuilo (Puuilo Oyj myymäläketjun tuotteet) – Puuilo Oyj / Filmo Oy / GroupM Finland Oy

Yhteiskunnallinen:

Silent night, violent night (Nollalinjan auttava puhelin) – TBWA\Helsinki / Elokuvaääniyhtiö Humina

Yrityskuva:

Hetki Särkisalon saaristossa (Saaren Taika -brändi) – Saaren Taika / Bauer Media Oy

Yritysvastuu:

514 kiloa (ruokahävikin vähentäminen) – Fiksuruoka / Fiksuruoka-inhouse / Miracle Sound Oy

Vuoden korvamato:

Todella HK (HK) – HKScan / SEK / Volume Productions Helsinki Oy / Dagmar

Vuoden ääninäyttelijä: Ushma Olava

Vuoden radiomainostaja: OP Ryhmä

Vuoden mediatoimisto: Virta UM

Vuoden mainostoimisto: Folk Finland

Vuoden tuotantoyhtiö: Miracle Sound



Grand Prix: Silent night, violent night (Nollalinjan auttava puhelin) – TBWA\Helsinki / Elokuvaääniyhtiö Humina

Kaiku-audiomainonnan kilpailun tuomaristo:

Päätuomari: Markku Rönkkö, kirjailija, copywriter, ohjaaja

Anu Valli, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Sokeva

Eetu Helminen, Chief Impact Builder, Solved

Heini Malin, Account Director, Hill&Knowlton

Helinä Leppänen, Creative, Accenture Song

Hertta Granroth, Senior Client Lead & Head of New Business, Bob the Robot

Janne Uotila, Partner, Head of Design, Wörks

Jouni Seppänen, Creative Director, IVALO Creative

Juha Halmesvaara, Head of Strategy & Insight, Dentsu

Jussi Turhala, Copywriter, Turhala Oy

Mikko Kaivo-oja, Associate Creative Director, TBWA\Helsinki

Mikko Martikainen, Chief Marketing Officer, Duunitori

Noomi Jägerhorn, Director Domestic Retail, Posti

Petri Karppinen, Director, Investment & Activation, OMD

Riku Eteläkoski, Creative Director, Nitro

Timo Iivari, Director, brand & strategy, FLEXOUND Augmented Audio™

Ulla Suur-Inkeroinen, CEO, Hansdotter

Kaiku-audiomainonnan kilpailu:

RadioMedian vuosittaisen Kaiku-kilpailun tarkoituksena on kehittää suomalaisen audio- ja radiomainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen audiomainonnan arvostusta. Audiomainoskilpailuksi muuttuneeseen Kaikuun pystyi tänä vuonna ilmoittamaan äänimainoksia, jotka on ensiesitetty vähintään yhdellä kotimaisella radiokanavalla, tai tänä vuonna myös radioyhtiön omistamalla alustalla, 14.11.2022–31.12.2023. Kategorioita oli tänä vuonna yhdeksän: Tuotteet, Palvelut, Paikallinen, Yhteiskunnallinen, Yrityskuva, Mainosmusiikki (ennen musa/jingle), Yritysvastuu, Teho sekä uusi Audiokonsepti.

https://kaikukilpailu.fi

Tietoa RadioMediasta:

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-audiomainoskilpailun. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,4 miljoonaa suomalaista.

https://radiomedia.fi