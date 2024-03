Pohjalaiskirjailijat Merja Mäki ja Paula Nivukoski saapuvat Kansalaisopisto Alman kirjailijavieraiksi

Kirjailijavieraana Merja Mäki 25.3. klo 18–19 ja Paula Nivukoski 8.4. klo 18–19, Raastuvankatu 31, auditorio B231, 2. kerros. Kirjailijavierailut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia suomenkielisiä tilaisuuksia. Osallistuminen ei edellytä romaanien tuntemista.

Merja Mäki

Kirjailija, opettaja Merja Mäki kertoo 25.3. järjestettävässä tilaisuudessa evakkoromaanistaan Ennen lintuja sekä sen itsenäisestä jatko-osasta Itki toisenkin.

Ennen lintuja -romaani kuvaa nuoren Allin matkaa Laatokan Karjalasta Seinäjoelle sotasairaalaan. Itki toisenkin -romaani on tunteikas tarina opettaja ja äänellä itkijä Larjan rakkaudesta sotilaaseen sota-ajan Karjalassa.

Merja Mäki on monipuolinen ja ansioitunut sanan taitaja, kirjailija ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Etelä-Pohjanmaalta. Hänen Ennen lintuja -romaaninsa pohjalta sovitettu näytelmänsä sai ensi-iltansa Seinäjoen kaupunginteatterissa marraskuussa 2023. Hän on myös saanut romaanista suomalaisen kirjaviennin edistämiseksi perustetun Tulenkantaja-palkinnon.

Paula Nivukoski

Kirjailija Paula Nivukosken kirjailijavierailu 8.4. keskittyy hänen kolmanteen romaaniinsa Kerran valo katoaa.

Kerran valo katoaa, kertoo jatkosodan aikaisesta elämästä Isossakyrössä. Sota vaikutti väkevästi jokaisen arkeen ja elämään myös kotirintamalla, jossa varustettiin paketteja sotamiehille ja odotettiin kiivaasti kirjeitä rintamalta. Työtä tehtiin väkevästi ja yhdessä, jotta ajatukset pysyisivät suorissa riveissä ja edes vähän valoisina. Kirkkoherran askelia kylätiellä seurattiin vaitonaisina, mutta maatiloille tuotujen venäläisten sotavankien askelissa oli aivan toinen rytmi. Kerran valo katoaa kertoo sotavuosista, mutta ennen kaikkea rakkaudesta ja toivon kipinöistä pimeydessä.

Paula Nivukoski on pohjalainen kirjailija, jonka historialliset romaanit ovat nousseet suosioon ja saaneet ylistävän vastaanoton niin kriitikoilta kuin lukijoilta. Paula Nivukoski on tuttu erityisesti kansalaisopisto Alman Kyrönmaan kurssilaisille. Hän on opettanut suosittuja luovan kirjoittamisen viikonloppukursseja sekä Laihialla että Isossakyrössä.