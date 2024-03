Elon vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu

Nuoret miehet esiin työkyvyttömyyseläketilastoissa – kokonaishakumäärät kasvussa toista vuotta peräkkäin 16.1.2024 08:35:47 EET | Tiedote

Työeläkeyhtiö Elosta haettiin vuonna 2023 8 prosenttia enemmän työkyvyttömyyseläkkeitä edelliseen vuoteen nähden. Hakemusmäärien nousu jatkui toista vuotta peräkkäin, vuonna 2022 nousua nähtiin 6 %. Elon työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki pitää tietoa huolestuttavana. – Työkyvyttömyyseläkkeiden hakemisen trendi on kääntynyt kasvuun. Hakevuuden kasvun taustalla on todennäköisesti monia tekijöitä, muun muassa kasvanut mielenterveysoireilu, eläkeiän nouseminen ja terveydenhuollon kuormittuminen. Ihmisten ongelmat ja vaivat syvenevät hoitojonoissa, mikä osaltaan ajaa ihmisiä ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle, sanoo Korhonen-Yrjänheikki. Eniten työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin Elosta tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, joiden hakijoista 45 % on yli 60-vuotiaita. Määrä on ollut viime vuosina nousussa. Sen sijaan yleisin syy hakea työkyvyttömyyseläkettä oli mielenterveysperusteiset sairaudet ja oireet. Korhonen-Yrjänheikki nostaa esiin nuorten miesten psyykeoireilun kasvun. Alle 3