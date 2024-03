FA vahvistaa EU-vaikuttamistaan Brysselissä – Miikkael Azaize uudeksi EU-lobbariksi

Finanssiala ry (FA) vahvistaa läsnäoloaan Brysselissä. FA:n EU-asiantuntijaksi on valittu Miikkael Azaize, jonka työskentelypaikka on pohjoismaisten finanssiyhdistysten yhteisessä toimistossa. FA:lla ei ole aiemmin ollut pysyvää edustajaa Brysselissä. Jatkossakin myös FA:n johto ja asiantuntijat tekevät vaikuttamistyötä Brysselissä.

”Suuri osa alan lainsäädännöstä tulee EU:sta, ja siksi on tärkeää, että joku ennakoivasti seuraa päätöksentekoa ja verkostoituu aivan ytimessä, siis Brysselissä”, sanoo FA:n EU-asioista vastaava johtaja Mari Pekonen-Ranta.

FA julkaisi tavoitteensa EU-vaaleihin 12.3.2024, ja keskeinen tavoite on, että Suomi on aktiivinen ja ennakoiva EU-vaikuttaja. Finanssiala on keskeinen EU:n strategisen autonomian ja taloudellisen turvallisuuden toimija.

Maailmanpoliittinen tilanne korostaa Suomen EU-jäsenyyden keskeistä merkitystä osana Suomen poliittista ja taloudellista identiteettiä. EU:n on huolehdittava sääntelyssä kilpailukyvystään – ja Suomen on huolehdittava siitä, että suomalaiset erityispiirteet otetaan huomioon EU-sääntelyssä.

”EU on nyt vedenjakajatilanteessa: lähdetäänkö unionia kehittämään vain sääntelyä suoltavaksi asetuspajaksi vai muotoutuuko siitä tulevaisuuden ja yhtenäisyyden turvaava instituutio, jollaiseen haluamme kuulua?” pohtii huhtikuussa FA:ssa aloittava Azaize.

Azaizen työtehtäviin kuuluu FA:n EU-edunvalvonnan vahvistaminen sekä EU-asioita koskevan tiedon välittäminen FA:n jäsenille. Uutta tehtäväänsä hän odottaa innolla.

”Hirveän kliseisesti sanottu, mutta seuraava viisivuotiskausi määrittää pitkälti EU:n tulevaisuuden uudessa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Suomikin on tuoreena Nato-maana menossa parlamenttiin ihan uudenlaisesta asetelmasta.”

Ennen FA:ta Azaize on työskennellyt keskustan puoluetoimistossa, jossa hän vastasi muun muassa kansainvälisistä asioista. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja hän opiskelee parhaillaan oikeustiedettä.

Lue lisää

Tutustu FA:n EU-vaalitavoitteisiin