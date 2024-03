Leader-rahoitusta haettavana 2,3 miljoonaa Etelä-Savon maaseudun kehittämiseen vuodelle 2024

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti kehystarkastuksessa Leader-ryhmille suunnatun rahoituksen määrän vuodelle 2024, valtakunnallisesti kaikkiaan 54,2 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen.

SavonLuotsi Leader ry:llä on jaettavana hanke- ja yritystukiin 1,3 miljoonaa euroa. Veej’jakaja ry:llä on jaettavana noin 1,0 miljoonaa euroa alueensa yrityksille ja yleishyödyllisille yhteisöille. Leader-ryhmien rahoitusta ohjaa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa laadittu kehittämisstrategia.

Leader-tukia haettu paljon Etelä-Savossa

Hakemuksia Etelä-Savon Leader-ryhmien käsittelyyn on jätetty runsaasti siitä alkaen, kun rahoituksen hakeminen mahdollistui 2023. Veej’jakaja ry:lle hakemuksia on tullut 92 kappaletta, joista 25 on hanketukiin. SavonLuotsi Leaderille hakemuksia on tullut 58 kpl, joista 33 on yritystukia. Edellä mainituista hakemusmääristä siis noin 70 % on yritystukia. Hakemukset käsitellään valintajaksoittain ja rahoitusta on saatavilla monipuolisesti.

Uusia yritysten tukityökaluja on useita, muun muassa yritystoiminnan kokeilu, omistajanvaihdos ja osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen. Mikroyrityksen energiainvestointeihin voi hakea tukea vain Leader-ryhmän kautta. Tuen avulla voi hankkia esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkoenergiajärjestelmiä tai parantaa energiatehokkuutta säätöjärjestelmien avulla.

– Leader-tukien suosio on yllättänyt positiivisesti ja kysyntä tuntuu tällä hetkellä olevan yhtä vilkasta kuin viime vuoden lopulla. ELY-keskukseen siirretyt Leader-hallituksissa käsitellyt hakemukset aiheuttivat hetkellisen ruuhkan, koska päätöksenteossa odotettiin tämän vuoden rahoituskiintiöitä. Yritystukiin liittyviä päätöksiä olemme saaneetkin tehdä jo viime vuoden lopulta lähtien, yleishyödylliset investoinnit saatiin päätöskäsittelyyn alkuvuonna ja kehittämishankkeiden päätöksenteko mahdollistuu pian. Pyrimme saamaan päätökset mahdollisimman pian asiakkaille, kertoo maaseutuasiantuntija Mervi Ukkonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Pienhankkeiden haku auki

Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000 euroa. Hyväksyttävien kustannuksien tukiprosentit myötäilevät samoja painotuksia kuin isommissa hankkeissa. Pienin myönnettävä tuen määrä on 1000 euroa. Pienhankkeiden yhtenä tavoitteena on madaltaa kynnystä lähteä toteuttamaan Leader-rahoitteista hanketta.

– Juuri on avautunut pienhankkeiden haku. Ne ovat täsmähankkeita, jotka sopivat esimerkiksi ympäristön kunnostamiseen, yhteisöjen järjestämän toiminnan kehittämiseen ja erilaisiin hankintoihin, kertoo toiminnanjohtaja Anne Vänttinen SavonLuotsi Leaderistä.

Leader-ryhmistä haettavien tukien valintajaksot vaihtelevat hallitusten kokousten mukaan. Hakijoiden kannattaa olla yhteydessä oman alueen Leader-ryhmään hakuaikojen ja -ehtojen selvittämiseksi.

Nuorille suunnattuja toimenpiteitä

Leader-rahoitusta on saatavissa myös nuorten omiin projekteihin. Rahoituksen avulla voi työllistää itsensä, vaikka kesäksi, tai parantaa harrastusmahdollisuuksia.

Nuoret ovat hyvin löytäneet rahoituksen SavonLuotsin alueella. Veej'jakaja ry:n alueella Nuoriso Leader hakemuksia on tullut alkuvuodesta 2024 keskiarvoa vähemmän. Nuoriso Leader on oma tukimuotonsa, ja hakeminen on kevyempää kuin muissa rahoitusmuodoissa.

Nuoriso Leaderin ohella kannattaa muistaa, että yritystoiminnan kokeiluun voi saada tukea jo alle 18-vuotiaana. Molempien tukimuotojen kautta voi siis vaikka työllistää itsensä kesäksi!

Toimintaa asukkailta nousevien ideoiden ja tarpeiden pohjalta

Leader-rahoitus on tukea, joka jää hakijoiden, yritysten ja alueen hyödyksi. Rahoitus koostuu EU:n (43 %), Suomen valtion (37 %) ja kuntien (20 %) osuuksista. Leader-toiminta kehittää alueen elinvoimaisuutta asukkailta nousevien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

– Leader-rahoituksen monipuolisuus tarjoaa monia tapoja kehittää Etelä-Savon maaseutua ja paikallisia tarpeita. Niiden avulla jokaisella maaseudun asukkaalla on tilaisuus tehdä omasta asuinseudustaan entistä parempi paikka elää, asua ja yrittää. Kannustankin olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä joko Leader-ryhmiin tai ELY-keskukseen, kertoo Mervi Ukkonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa mukana ovat alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, yritykset ja alueen kunnat. Leader-ryhmien hallitukset koostuvat edellä mainituista tahojen edustajista, ja hallitus pisteyttää sekä tekee päätökset haetuista tuista. Leader-ryhmät tekevät puoltavia rahoituspäätöksiä maaseudun yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen investointeja ja kehittämistä. Virallisen päätöksen rahoituksen myöntämisestä tekee alueellinen ELY-keskus.

Leader-ryhmiä on kaikilla Suomen maaseutualueilla. Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta.