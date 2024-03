Maaseutuyritysten kasvua on tuettu 1,6 miljoonalla – Satamaidon investoinnit Satakunnan suurimmat

Maaseuturahoituksen viisivuotinen kausi käynnistyi viime vuonna, ja yritystukien päätöksenteko alkoi joulukuussa 2023.

Satakunnan ELY-keskus ja paikalliset maaseudun kehittämisorganisaatiot, Leader-ryhmät, ovat antaneet 54 myönteistä maaseudun yritystukipäätöstä. Rahoituksen avulla on muun muassa autettu uusia yrityksiä alkuun ja tuettu investointeja.

Maaseuturahoitusta Satakuntaan 9 miljoonaa euroa

Satakunnassa EU:n maaseuturahoitusta on tarjolla tänä vuonna noin 9 miljoonaa euroa. Potti jakautuu yritystukiin ja maaseudun kehittämishankkeisiin, joita myöntävät paikalliset Leader-ryhmät ja ELY-keskus.

ELY-keskus myöntää summasta 5,3 miljoonaa euroa, josta 3,2 miljoonaa suunnataan yritystukiin. Lisäksi yleishyödyllisiä ympäristöinvestointeja rahoitetaan 580 000 eurolla.

– Elinkeinojen kehittämiseen ja yritysten tukemiseen on varattu merkittävä euromäärä. Investointien lisäksi tukea myönnetään yritysten kehittämiseen, kuten uusien tuoteryhmien ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, digitalisaation hyödyntämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen tekemiseen, toteaa johtava asiantuntija Salme Pihlajamaa Satakunnan ELY-keskuksesta.

Tukea voivat hakea eri toimialojen mikroyritykset ja pienet yritykset, jotka sijaitseva maaseudulla.

Leader-ryhmät tukevat nyt myös osa-aikaisia yrityksiä ja omistajanvaihdoksia

Paikallisten Leader-ryhmien kautta maaseuturahoitusta on haettavissa tänä vuonna 3,2 miljoonaa euroa.

– Pienimmät Leader-yritystuet lähtevät tuhannesta eurosta. Tukimuotoja on aiempaa enemmän ja nyt voimme tarjota tukea myös maaseutuyritysten omistajanvaihdoksiin sekä osa-aikaisille yrittäjille käynnistämiseen tai investointeihin, Leader Satasillan toiminnanjohtaja Elina Haavisto sanoo.

Maaseuturahoituksella on ollut positiivinen vaikutus alueen työllisyyteen ja yritysten liikevaihtoon.

– Edeltävällä rahoituskaudella syntyi keskimäärin neljä uutta työpaikkaa rahoitettua hanketta kohden. Yhdellä tukieurolla saavutettiin 12 euron lisä liikevaihtoon. Toisin sanoen tuet kohdistuivat maaseudulla sijaitseviin kasvaviin ja toimintaansa kehittäviin yrityksiin, Salme Pihlajamaa kertoo.

Satamaito ensimmäisten tuensaajien joukossa

Euromäärältään suurin yritystuki on myönnetty Ulvilassa sijaitsevalle Satamaidon meijerille.

ELY-keskus on myöntänyt Satamaidolle maaseudun yritysrahoitusta kahteen investointihankkeeseen, joiden yhteissumma on 3,7 miljoonaa euroa. Maaseuturahoituksen osuus investoinneista on 15 prosenttia.

– Investoinneilla parannetaan automaatioastetta, tehostetaan uusiutuvan energian käyttöä ja nostetaan kilpailukykyä, Satamaidon toimitusjohtaja Anniina Honkanen kertoo.

Yhteystiedot:

Satakunnan ELY-keskus

Salme Pihlajamaa, johtava asiantuntija, 0295 022 012

Leader Pohjois-Satakunta

Juha Vanhapaasto, toiminnanjohtaja, 050 5896 269

Leader Karhuseutu

Aapo Kivenmaa, toiminnanjohtaja, 050 592 6022

Leader Joutsenten reitti

Petri Rinne, toiminnanjohtaja, 040 555 3232

Leader Satasilta

Elina Haavisto, toiminnanjohtaja, 044 534 2992

Leader Ravakka

Ulla Kallio, toiminnanjohtaja, 044 0344345

