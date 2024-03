Petteri Orpo: ”Kriisinkestävä, kilpailukykyinen ja turvallinen Eurooppa”

Osana ”Tämä on Eurooppa” -sarjaa puhunut pääministeri Petteri Orpo korosti ensimmäisenä pääkohtanaan strategisen kilpailukyvyn merkitystä tilanteesta, jossa Eurooppa on jäämässä jälkeen tuotavuuden kehityksessä. Globaalissa kilpailussa pärjäämisen kannalta ytimessä ovat toimivat sisämarkkinat, sanoi Orpo, joka korosti myös normaalien valtiontukisääntöjen palauttamista sekä kauppasopimusten solmimista.

Toisena aiheena mainittiin kokonaisturvallisuus, joka sisältää puolustustuotannon kasvattamisen, rajaturvallisuuden sekä laajemman varautumisen Suomen mallin mukaisesti. Orpon mukaan EU:n on puolustettava ulkorajojaan Venäjän hybridihyökkäyksiltä, ja ulkoraja-alueiden elinvoimaisuus on merkittävää myös turvallisuuden kannalta. Hän ehdotti myös EU:n valmiusunionistrategian kehittämistä.

Pääministeri Orpo korosti myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tärkeyttä. Ilmastonmuutosta torjuttaessa voidaan myös luoda työpakkoja, ja luonnon monimuotoisuutta on tuettava jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet huomioiden, totesi Orpo. Hän korosti, että tässä prosessissa on käytettävä apuna biotaloutta sekä uusiutuvia luonnonvaroja. Puhtaaseen siirtymään tarvitaan paitsi sääntelyä myös innovaatioita, sanoi Orpo.

Orpo kommentoi myös Ukrainan tilannetta. Venäjä on selvästi siirtynyt sotatalouteen, mutta vaikka se pystyy pitkään konfliktiin, ei se ole voittamaton. Venäjän sotilaallinen suorituskyky on rajallinen, totesi Orpo. EU:n on tuotettava sen lupaamat ammukset, sovittava Euroopan rauhanrahaston ja ukrainan avustusrahaston lisärahoituksesta sekä vahvistettava Euroopan investointipankin (EIP) osallistumista turvallisuus- ja puolustusrahoitukseen, hän linjasi.



Meppien puheenvuorot



Pääministeri Orpon puheen jälkeen useat mepit kiittivät täysistuntokeskustelussa Suomen johtajuutta ilmasto- ja digitaalipolitiikan sekä sukupuolten tasa-arvon saralla. He pitivät Suomen liittymistä Natoon tervetulleena ja vaativat EU:ta vastaamaan ulkoiseen diplomatiaan ja puolustukseen liittyviin haasteisiin.

Puheenvuoroissa osa mepeistä kritisoi Suomen hallituskoalition kokoonpanoa ja piti äärioikeistoa uhkana Euroopan tulevaisuudelle. Osa heistä myös kritisoi Orpon hallituksen toimia, jotka heidän mukaansa heikentävät työmarkkinaoikeuksia.

Voit katsoa koko keskustelun täältä.