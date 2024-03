Liikenne Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan kiertotielle huoltotöiden vuoksi 22.3.2024 klo 10.00 – 19.4.2024 klo 23.59 väliseksi ajaksi

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu Kaakkois-Suomessa 20.2.2024 08:15:00 EET | Tiedote

Kaakkois-Suomessa työttömyyden muutosprosentit ja trendit olivat tammikuussa samansuuntaisia kuin edeltävinäkin kuukausina. Alkuvuoden kausivaihtelu piristi lukuja joulukuuhun verrattuna, mutta tilanne on kahta edellisvuotta heikompi. Kauemmas katsottuna tilanne ei ole niin synkkä. Kun verrataan tammikuita vuodesta 2006 eteenpäin, on kaakossa tänä vuonna työttömiä neljänneksi vähiten. Työttömien määrä on nyt hieman matalampi kuin koronaa ennen tammikuussa 2019 ja 2020. Uusia avoimia työpaikkoja oli vuodentakaisesta selvästi vähemmän. Sen sijaan joulukuusta työpaikkojen määrä kasvoi.