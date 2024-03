Myyränkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville

ABO Wind Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä arviointiselostuksen Myyränkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeesta. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

ABO Wind Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimahanketta Pirkanmaalle Kihniön kunnan ja Virtain kaupungin alueelle Myyränkankaaseen. Hankkeessa suunnitellaan enintään 27 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 7–10 megawattia (MW). Tuulivoimapuiston kokonaisteho on 154–270 MW. Hankkeessa suunnitellaan myös 136 ha aurinkovoiman tuotantoa, jonka arvioitu kokonaisteho on noin 90 MW. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta, eikä hankealueille tule uutta toimintaa. Alueelle ei rakenneta tuuli- tai aurinkovoimaloita eikä niihin liittyviä sähkönsiirron toimintoja.

Vaihtoehto VE1: Kihniön kunnan ja Virtain kaupungin alueelle rakennetaan enintään 27 voimalan tuulipuisto. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä, napakorkeus 215 metriä ja roottorin halkaisija 210 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 7–10 MW. Hankkeen kokonaisteho on enintään 270 MW.

Vaihtoehto VE2: Kihniön kunnan ja Virtain kaupungin alueelle rakennetaan enintään 22 voimalan tuulipuisto. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä, napakorkeus 215 metriä ja roottorin halkaisija 210 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 7–10 MW. Hankkeen kokonaisteho on enintään 220 MW. Tuulivoimalat sijoittuvat maakuntakaavan luonnon monimuotoisuuden ydinalueen ulkopuolelle.

Vaihtoehto VE3: Tuulivoimaloiden sijainnit ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja roottorin halkaisija arviolta 200 metriä. Voimaloiden napakorkeus on arviolta 200 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW.

Aurinkovoiman vaihtoehto AVE1: Hankealueen keskiosiin rakennetaan noin 136 hehtaarin aurinkovoima-alue, jonka arvioitu kokonaisteho on noin 90 MW.

Sähkönsiirto: Hanke on tarkoitus liittää alueen länsipuolelle suunniteltuun Fingridin Åback-Melo-linjaan. YVA-selostuksessa arvioidaan kahta sähkönsiirron linjausta: sähkönsiirron vaihtoehtoa SVE1 ja SVE2. Linjauksessa SVE1 on neljä alavaihtoehtoa ja linjauksessa SVE2 kolme. Hankkeen toteutuessa vain yksi vaihtoehtoisista linjauksista toteutetaan:

SVE1: noin 20,2–21,4 km uusi 400 kV voimajohto hankealueen länsiosaan perustettavalta sähköasemalta länteen

noin 20,2–21,4 km uusi 400 kV voimajohto hankealueen eteläosaan perustettavalta sähköasemalta etelään.

Arviointiselostukseen liitteineen voi tutustua ympäristöhallinnon verkkopalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/myyrankankaantuulivoimahankeYVA.

Yleisötilaisuudet Kihniössä 16.4. ja Virroilla 17.4.

Arviointiselostuksesta järjestetään Kihniössä yleisötilaisuus tiistaina 16.4.2024 klo 17-19 Puumilan Juhla- ja Taitotalossa (Kuruntie 1-3) ja Virroilla keskiviikkona 17.4.2024 klo 17-19 Kurjenkylän kylätalossa (Kurjenkyläntie 232).

Mielipiteitä voi esittää 27.4.2024 asti

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 27.4.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/4803/2022).

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.

Lisätietoa: