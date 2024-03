Kajaanin Löytösuon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on toteuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettelyn mukaisina vaihtoehtoina tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi maksimivaihtoehtona (VE1) 35 tuulivoimalan rakentamista Löytösuon alueelle, toisena vaihtoehtona (VE2) 25 tuulivoimalan rakentamista Löytösuon alueelle ja kolmantena vaihtoehtona (VE3) 15 tuulivoimalan rakentamista Löytösuon alueelle. Sähkönsiirtovaihtoehtoina tutkitaan kahta vaihtoehtoa SVEA ja SVEB, jossa vaihtoehdossa SVEA rakennettaisiin noin 25 km pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohtolinja Vuolijoen sähköasemalle ja vaihtoehdossa SVEB noin 7 km pituinen 110 kV voimajohto (ilmajohto) Kajave Oy:n hallinnoimaan 110 kV voimajohtoon.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 24.4.2024 saakka. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan esittämä asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Konsulttina selostusta laatimassa on toiminut FCG Finnish Consulting Group. Selostuksen nähtävillä olemisen jälkeen yhteysviranomaisella on kaksi kuukautta aikaa laatia perusteltu päätelmä.

Kuulutus arviointiselostuksesta on nähtävillä 13.03.–24.4.2024 vaikutusaleen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset-verkkosivulla (ely-keskus.fi).

Arviointiselostus on nähtävillä sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/loytosuotuulivoimaYVA, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin. Hankkeen YVA-selostuksen paperiversioon voi tutustua 13.03.2024 - 24.4.2024 Paperiseen YVA-selostukseen voi tu-tustua kuulemisaikana Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 4), Kajaanin kaupungintalol-la (Pohjolankatu 13), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6), Kajaanin kaupungin pääkirjastossa (Seminaarinkatu 15) sekä Vaalan kirjastossa (Niskantie 8), Pyhännän kirjasto (Manuntie 4), Siikalatvan kirjasto (Keskustie 20) niiden aukioloaikoina.

Hanketta ja YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 16.4.2024 klo 17.00–19.00 Vuolijoen Pankkitalolla (Kajaanintie 2, Vuolijoki). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyh-teyksin. YVA-selostus liitteineen sekä osallistumislinkki yleisötilaisuuteen löytyy ympäristöhallinnon verkkosivulta: www.ymparisto.fi/loytosuotuulivoimaYVA.

Kansalaisilla sekä yhteisöillä on viranomaisten ohella mahdollisuus lähettää kirjallinen mielipide YVA-selostuksesta 24.4.2024 mennessä osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/ 50 /2022. Sähköisenä toimitetun mielipiteen toivo-taan olevaan kopioitavassa muodossa.