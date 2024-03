Lietsu Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kumppaniksi

Lietsu Palvelut Oy on joensuulainen vuonna 2019 perustettu pk-yritys ja sen operoima hotelli Lietsu tarjoaa huoneistomuotoista majoitusta, laadukkaita hotellipalveluita sekä lähiruoka-aamiaista Joensuun ydinkeskustassa Pielisjoen äärellä. Vastuullisuus on yrityksen toiminnan perusarvo ja se näkyy esimerkiksi hotellin kierrätyskalusteissa ja lähellä tuotetuissa raaka-aineissa sekä yrityksen tarjoamissa yritysvastuun asiantuntijapalveluissa. Lietsu on aiemmin palkittu vastuullisuustoimistaan muun muassa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maakunnallisella ympäristöpalkinnolla.

Lietsun tavoitteena on osana biosfäärialuekumppanuutta omalla esimerkillään levittää tietoutta kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta palvelualan yrityksessä. Kumppanuusverkoston kautta yritys toivoo myös löytävänsä uusia yhteistyön muotoja muiden verkoston toimijoiden kanssa.

Yhteistyön mahdollisiksi muodoiksi nähdään esimerkiksi viestintä, käytännön esimerkkien tarjoaminen tilaisuuksiin ja verkoston käyttöön sekä mahdollinen hankeyhteistyö. Tavoitteena on myös yhdessä miettiä, miten kumppanuusverkoston toiminnasta saisi yhä monipuolisempaa.

Biosfäärialueen ohjausryhmän ja työvaliokunnan kausi vaihtui tämän vuoden alusta ja mukaan tuli uusia edustajia. Yritystoimintaa yhteistyöryhmissä edustavat Lietsun piänaine Helena Puhakka-Tarvainen sekä yrittäjä Tuija Lauronen Möhköstä.

“Pidän tärkeänä, että toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen osallistuu myös yrittäjiä, sillä biosfäärialuetoiminnassa pyritään edistämään kestäviä tapoja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen”, kertoo biosfäärialuekoordinaattori Vilma Lehtovaara.

Jäsenenä biosfäärialueen yhteistyöryhmissä pääsee vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun sekä tutustumaan eri toimijoihin ja heidän tapaansa tehdä biosfäärialuetyötä.

“Lietsun näkökulmasta kumppanuusyhteistyön tavoitteena on ennen kaikkea löytää uusia tapoja toimia kestävämmin ja vastuullisemmin, niin ympäristön näkökulmasta kuin sosiaalisesti ja kulttuurisestikin”, tiivistää Lietsun piänaine Helena Puhakka-Tarvainen.

Taustatietoa

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen maantieteellinen rajaus käsittää Lieksan, Ilomantsin ja Joensuun kaupungin Tuupovaaran kaupunginosan, mutta biosfäärialuetoimintaa on koko maakunnassa.

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kumppanuustoiminta edistää alueen toimijoiden mahdollisuuksia kehittää toimintaansa kestävämmäksi. Keskeistä kumppanuustoiminnassa on paikallinen yhteistyö. Kehityksessä huomioidaan alueelliset erityispiirteet sekä hyödynnetään paikallista tietoa. Kumppanit luovat omat kestävän kehityksen tavoitteet ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

Kumppaneiden yhteistyöverkostossa kerätään ja jaetaan hyviä kestävän kehityksen käytäntöjä sekä rakennetaan yhteisiä malleja muun muassa viestinnän tueksi. Kansainvälisessä UNESCO:n biosfäärialueverkostossa toimijat voivat luoda kontakteja paikallisten kumppaneiden lisäksi myös muualla maailmalla sijaitseviin toimijoihin.

Kestävän kehityksen toimintaa voi olla esimerkiksi ympäristönsuojelun edistäminen, kulttuurimaiseman säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä hallinta, energiatehokkuuden parantaminen ja ympäristötietoisuuden kasvattaminen.