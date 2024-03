Uusi medianvapaussäädös suojaa EU:n toimittajia ja medianvapautta

Vakoiluohjelmien käyttö toimittajia vastaan kielletään tiettyjä tiukasti määriteltyjä tilanteita lukuun ottamatta

Kaikkien tiedotusvälineiden on annettava tietoa omistajistaan

Otetaan käyttöön mekanismi, joka estää erittäin suuria verkkoalustoja rajoittamasta lehdistönvapautta mielivaltaisesti

Uusi säädös hyväksyttiin äänin 464 puolesta, 92 vastaan ja 65 tyhjää. Säädös velvoittaa jäsenvaltiot suojelemaan tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja kieltää kaikenlaisen puuttumisen toimituksellisiin päätöksiin.

Toimittajien työn suojaaminen

Viranomaiset eivät saa painostaa toimittajia ja päätoimittajia paljastamaan lähteitään esimerkiksi pidättämällä heidät, määräämällä seuraamuksia, tekemällä kotietsintöjä tai asettamalla heidän sähköisiin laitteisiinsa yksityisyyttä loukkaavia valvontaohjelmia.

Parlamentti lisäsi huomattavia suojatoimia, jotta vakoiluohjelmien käyttö olisi sallittua vain tapauskohtaisesti ja edellyttäisi lupaa oikeusviranomaiselta, joka tutkii sellaisia vakavia rikoksia, joista voidaan langettaa vapausrangaistus. Näissäkin tapauksissa kohteille on ilmoitettava meneillään olevasta tarkkailusta ja he voivat riitauttaa sen tuomioistuimessa.

Julkisten tiedotusvälineiden toimituksellinen riippumattomuus

Julkisten tiedotusvälineiden johtajat ja johtokunnan jäsenet pitää valita avoimin ja syrjimättömin menettelyin riittävän pitkäksi toimikaudeksi, jotta julkisia tiedotusvälineitä ei käytettäisi poliittisiin tarkoituksiin. Johtohenkilöitä voidaan erottaa ennen heidän työsopimuksensa päättymistä ainoastaan siinä tapauksessa, että he eivät enää täytä ammatillisia vaatimuksia.

Julkisia tiedotusvälineitä pitää rahoittaa avoimien ja puolueettomien menettelyjen avulla, ja rahoituksen on oltava kestävää ja ennakoitavaa.

Avoimesti tietoa omistussuhteista

Yleisön pitää saada tietää, kuka tiedotusvälineitä valvoo ja mitkä intressit voivat vaikuttaa raportointiin. Siksi kaikkien uutis- ja ajankohtaisohjelmia toimittavien mediakanavien on niiden koosta riippumatta julkaistava tiedot omistajistaan kansallisessa tietokannassa. Niiden pitää myös ilmoittaa, jos valtio omistaa ne suoraan tai välillisesti.

Valtion mainonnan oikeudenmukainen jakaminen

Tiedotusvälineiden on myös raportoitava valtion mainonnasta saaduista varoista ja valtion taloudellisesta tuesta. Tämä koskee myös varoja, jotka saadaan EU:n ulkopuolisista maista.

Tiedotusvälineille tai verkkoalustoille myönnettävät julkiset varat on jaettava julkisin, oikeasuhteisin ja syrjimättömin perustein. Valtion mainos- ja viestintämenoja koskevat tiedot ovat julkisia. Tämä kattaa myös vuotuisen kokonaissumman ja mediakanavaa kohti käytetyt summat.

EU:n medianvapauden suojaaminen suurilta alustoilta

Mepit varmistivat, että säädökseen sisällytetään mekanismi, joka estää suuria verkkoalustoja (kuten Facebook, X eli entinen Twitter tai Instagram) rajoittamasta tai poistamasta riippumatonta mediasisältöä mielivaltaisesti. Alustan pitää ensin tehdä ero riippumattomien tiedotusvälineiden ja ei-riippumattomien lähteiden välillä. Sen pitää ilmoittaa tiedotusvälineille, jos se aikoo poistaa tai rajoittaa sisältöä. Tiedotusvälineillä on 24 tuntia aikaa vastata ilmoitukseen. Alusta voi poistaa tai rajoittaa sisältöä vasta vastauksen saatuaan (tai sen puuttuessa), jos se ei edelleenkään täytä alustan ehtoja.

Tiedotusvälineet voivat viedä asian tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi ja pyytää lausuntoa eurooppalaiselta mediapalvelulautakunnalta. Tämä kansallisten sääntelyviranomaisten uusi EU-lautakunta perustettiin eurooppalaisen medianvapaussäädöksen nojalla.

Kommentit

Mietinnön esittelijä Sabine Verheyen (PPE, Saksa) totesi: ”Median moninaisuus on erittäin tärkeää toimivan demokratian kannalta. Lehdistönvapaus on vaarassa maailmalla, myös Euroopassa: murha Maltalla ja uhkat toimittajille Unkarissa todistavat sen. Euroopan medianvapauslaki on vastauksemme tähän. Se suojelee median kaksoisroolia yrityksinä ja demokratian vahteina.”

Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon laatija Ramona Strugariu (Renew, Romania) sanoi: ”Toimittajille on nyt liittolainen ja uusia työkaluja, jotka suojaavat heitä, suojaavat heidän itsenäisyyttään ja auttavat heitä kohtaamaan haasteita - myös painostusta. Tämä säädös vasta Orbánille, Ficolle, Janšalle, Putinille ja kaikille niille, jotka haluavat muuttaa median propagandatyökalukseen. Yhdenkään toimittajan ei pidä joutua pelkäämään, kun he tekevät työtään”.

