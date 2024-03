Painonhallinnan digivalmennukseen etsitään varsinaissuomalaisia

– Varhan tavoite on tuoda hyvinvointialueen asukkaiden käyttöön luotettava ja vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva painonhallintasovellus, jonka avulla on mahdollista saavuttaa pysyvä terveyshyöty, kertoo projektipäällikkö Linda Dalbom.

Maaliskuussa käynnistyvään valmennukseen otetaan mukaan kaksisataa osallistujaa, joilla on edellytykset sitoutua vuoden mittaiseen, itsenäisesti toteutettavaan ohjelmaan. Osallistujien tulee olla merkittävästi tai vaikeasti ylipainoisia, jolloin painoindeksi on 30–40. Valmennus on suomenkielinen.

Sovellus ladataan omaan älypuhelimeen ja se tarjoaa käyttäjälleen säännöllistä tukea pysyvään terveyskäyttäytymisen muutokseen sekä painonpudotukseen.

Tavoitteena terveysongelmien ehkäisy

Ylipainoisuus on yleistynyt työikäisillä viime vuosina. Se aiheuttaa terveysongelmia, työ- ja toimintakyvyn rajoitteita sekä kustannuksia yhteiskunnalle. Terveyspalvelut ovat keskeisessä roolissa riskiryhmien tukemisessa.

Digivalmennus on osa toimenpidekokonaisuutta, jonka Varha toteuttaa elintapoihin liittyvien terveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

– Varhassa kehitetään elintapaohjausta monipuolisesti, koska kaikki keinot eivät sovellu kaikkien tarpeisiin, Dalbom summaa.

Valmennuksen toteuttaa Varhan Yliopistollisen sote-keskuksen alla toimiva keskitetyn etäpalvelutuotannon yksikkö.

– Henkilöstömme on koulutettu ohjaamaan Onnikka-sovelluksen käyttöä. Odotamme jo innokkaina, että pääsemme sovellusta jakamaan osallistujille, kertoo keskitetyn etäpalvelutuotannon päällikkö Mari-Anne Mahkonen.

Kokeilu toteutetaan Euroopan unionin rahoituksella ja siitä vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella Kestävän kasvun Varsinais-Suomi-hanke.

Varhan painonhallinnan digivalmennuksen tiedot ja ilmoittautumislinkki löytyvät osoitteesta www.varha.fi/onnikka