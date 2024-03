Helsinki allekirjoitti Plastic Smart Cities -julkilausuman

Plastic Smart Cities tukee ja kannustaa kaupunkeja rohkeisiin toimiin, vuoropuheluun ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen muovin vähentämiseksi ja muovisaasteen pysäyttämiseksi. Julkilausuman taustalla on WWF:n No Plastic In Nature -aloite, jonka tavoitteena on muoviton luonto vuoteen 2030 mennessä.

Helsingissä on jo käynnissä useita muoviroskaan kohdistuvia toimenpiteitä ja hankkeita. BaltiPlast-hankkeessa pyritään vähentämään turhaa muovinkäyttöä kaupungin omassa toiminnassa, yrityksissä ja kotitalouksissa. Helsingillä on myös käynnissä laajempi roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma, jonka mukaisesti selvitetään roskaantumisen lähteitä ja roskan kulkeutumisreittejä sekä kehitetään ja testataan uusia ratkaisuja roskan vähentämiseksi ja roskaantumisen hillitsemiseksi. Myös Itämerihaasteen uudessa toimenpideohjelmassa yhtenä ylätavoitteena on roskaantumisen estäminen. Helsinki osallistuu myös valtakunnalliseen PlastLIFE-hankkeeseen, jossa kiinnitetään huomiota infra- ja viherrakentamisen muovinkäyttöön. Myös viestinnällä ja tietoisuuden lisäämisellä on kaikissa kaupungin toimenpiteissä iso rooli.

Kaikki yllä mainitut toimet edistävät myös Plastic Smart Cities -julkilausuman tavoitteita.

Plastic Smart Cities -julkilausuman allekirjoittivat 13. maaliskuuta pormestari Juhana Vartiainen ja WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Yhteyshenkilöt

Kati Kauppi, projektipäällikkö, kaupunkiympäristön toimiala, ympäristöpalvelut, puh. 040 718 6184, kati.kauppi@hel.fi

Iiris Kokkonen, meriasiantuntija, WWF Suomi, puh. 044 518 8222, iiris.kokkonen@wwf.fi