SDP:n Niina Malm: Hutiloiva valmistelu vie Suomen suohon

Mikäli paikallisen sopimisen edistäminen menee tämänhetkisen mallin mukaisena läpi, niin se tarkoittaa sitä, ettei työnantajien tarvitsisi jatkossa enää sitoutua TES-sopimuksiin.

- Rakennusmiehelle voitaisiin jatkossa tehdä työsopimus vaikka Krakovassa. Silloin sopimus olisi ”paikallisesti sovittu”. Ja noin vain - Suomessa voitaisiin tehdä työtä 3 euron tuntipalkalla. Suomalaiselle raksamiehelle tämä tietäisi työttömyyttä, koska halvemmallakin saa. Ja jos olet se reilu työnantaja, et tule pärjäämään näillä mustilla markkinoilla nimeksikään, sanoo kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

Vähimmäispalkkaa ei ehkä jatkossa määritä TES

Järjestäytymättömät yritykset olisivat jatkossa paikallisen sopimisen piirissä. Tämä edistäisi sitä, ettei työnantajilla olisi enää kannusteita kuulua työnantajaliittoon, sillä nykyisin vain järjestäytyneet työnantajat saavat sopia asioista paikallisesti. Lisäksi esityksen mukaan sopijapuolina voisivat toimia työnantajan edustaja, ilman liiton luottamusmiestä sekä työntekijöitä voisi edustaa liittoon kuulumaton luottamusvaltuutettu tai koko henkilöstö yhdessä.

- Tämän järjestelmän uhkana on työnantajan sanelun lisääntyminen. Ilman liiton ammattitaitoista tukea ja koulutusvaatimuksia molemmat osapuolet saattavat tehdä esityksiä, jotka eivät esimerkiksi ole lainmukaisia. Mutta tätä tulee olemaan vaikea valvoa, sillä hallitus on leikkaamassa viranomaisilta resursseja, kertoo Malm huolestuneena.

- Sitäkin suurempi uhka on, että vähimmäispalkkaa ei enää määritä TES. Mikäli yli puolet tietyn alan työnantajista päättää, etteivät he kuulu liittoon, menettää työehtosopimus yleissitovuuden. Hallitus on siis valmis mahdollistamaan työntekijöiden palkkojen polkemisen, painottaa Malm.

Vaihtoehtoja kurjistamiselle on

SDP on esittänyt tällaista tilanteiden torjumiseksi alipalkkauksen kriminalisointia sekä ryhmäkanneoikeutta ammattiliitoille. Näillä toimilla puututtaisiin suoraan härskeihin riman alituksiin palkkojen osalta. Näillä myös mahdollistettaisiin ulkomaalaisten työntekijöiden puolustaminen tilanteissa, jossa huomataan heidän työoloissaan tai palkkauksessaan merkittäviä puutteita.

- Yksittäisen työntekijän, joka ei tiedä suomalaisen työelämän velvoitteista, on haasteellista lähteä nostamaan kissaa pöydälle. Myös työpaikan menettämisen pelko voi estää tuomasta puutteita esiin. Siksi työtilannetta seuraavat luottamushenkilöt voisivat ilmoittaa liitolleen epäkohdista ja nämä veisivät asiaa eteenpäin, päättää Malm.