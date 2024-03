Puu jokaiselle espoolaiselle vastasyntyneelle – Espoon seurakunnat istuttaa puita Tansaniaan

Puita lapsille -hanke on osa Espoon seurakuntien kansainvälisen vastuun toimintaa. Puuntaimet istutetaan Tansaniaan Morogoron alueelle, jossa ilmastonmuutos on lisännyt pitkiä kuivia jaksoja, kasvattanut tulvariskiä ja heikentänyt ruokaturvaa. Metsäkato pahentaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia entisestään.

Istutettavat puut antavat monenlaista konkreettista suojaa alueen lapsille ja asukkaille: hiilensidonnalla hillitään ilmastonmuutosta, ja paikallisesti ehkäistään metsäkatoa, parannetaan mikroilmastoa, ruokaturvaa ja polttopuun saatavuutta.

Symbolisesti taimet istutetaan espoolaisille lapsille, joiden tulevaisuutta ilmastonmuutoksen torjuminen ja globaali yhteistyö turvaavat. Puuntaimien istuttaminen rakentaa molempien alueiden lapsille hyvää tulevaisuutta kestävän kehityksen näkökulmasta.

- Espooseen syntyy vuosittain yli 3000 lasta, joista noin puolet seurakuntien jäsenperheisiin. Tulevaisuus on lapsille yhteinen, vaikka uskonnot, katsomukset ja kulttuurit ovat erilaisia. Siksi halusimme omistaa puut kaikille Espooseen syntyville lapsille, monikulttuurisuustyön asiantuntija Matti Peiponen sanoo.

Puita ja ympäristötyötä 40 000 eurolla vuodessa

Tansaniassa Espoon seurakuntien ja Suomen Lähetysseuran kumppanina on Morogoron hiippakunta, jonka kanssa Suomen Lähetysseura on tehnyt pitkään yhteistyötä.

Tarve ympäristötyöhön on noussut yhteisöstä itsestään. Hankkeessa istutettavat puut estävät eroosiota, varjostavat viljelyksiä ja hedelmäpuut tuovat myös täydennystä ruokaturvaan.

Anna-Kaisa Kähkölä Suomen lähetysseurasta kertoo, että Espoon puita kasvatetaan Morogoron alueella useassa eri kohteessa yhteistyössä monien paikallisten tahojen kanssa.

- Morogoron hiippakunnan tavoitteena on metsittää vuosittain vähintään kaksi hehtaaria maata. Puuntaimien istutuksen lisäksi hankkeen varoilla jaetaan taimia seurakuntalaisille osana Vihreä Huhtikuu -kampanjaa sekä tuetaan puiden hoitotoimia ja istutustoimintaan liittyvää koulutusta, Anna-Kaisa Kähkölä sanoo.

- Viime vuonna perustimme metsikön hiippakunnan omistaman Ebenezer-yläkoulun alueelle. Taimia istutettiin 4500, joista osa hedelmäpuita, mutta myös uhanalaisia paikallisia kovapuita. Oppilaat ovat auttaneet istutetut taimet ensimmäisen kuivan kauden yli. Tänä vuonna istutustoiminta laajenee uuteen kohteeseen.

Espoon seurakunnat myönsi Suomen Lähetysseuran toteuttamaan työhön Morogorossa 40 000 euroa vuonna 2023 ja istuttaminen käynnistyi viime vuonna. Vastaava summa sisältyy tämän vuoden määrärahoihin, joista Espoon yhteinen kirkkovaltuusto päättää 20. maaliskuuta. Tarkoituksena on kehittää pitkäkestoinen ja vaikuttava hanke, jota espoolaiset lapset voivat kasvaessaan seurata.

Miten kerromme hankkeesta

Espoon seurakunnat haluavat viestiä asiasta etenkin niille perheille, joissa on lapsia. Seurakunnan viime vuonna lapsen saaneille jäsenille lähetetään kortti, muita perheitä tavoitellaan median ja mainonnan keinoin.

Hankkeella on oma verkkosivu, jossa on perustiedot asiasta ja jossa puiden istutusta ja kasvua seurataan jatkossakin. Viestintää tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja

espoonseurakunnat.fi/puita-lapsille

Matti Peiponen, +358 50 381 7629

monikulttuurisuustyön asiantuntija, Espoon seurakuntayhtymä

Anna-Kaisa Kähkölä, +358 44 2373 714

hankehallinnon asiantuntija, Suomen Lähetysseura (Tansaniassa)