Peppi Pitkätossu – maailman vahvin ja herkin tyttö

Koko perheen näytelmässä Peppi Pitkätossu on muuttanut Huvikumpuun odottamaan merille kadonnutta isäänsä. Seuranaan hänellä on apina ja hovimuusikko Herra Tossavainen sekä Pikku-Ukko hevonen. Kuka on tämä Peppi, maailman vahvin ja herkin seitsemän meren kauhu, joka saa koko kylän väen aivan sekaisin?

Astrid Lindgrenin rakastetun klassikkotarinan Romeo-näyttämölle ohjaa Emma Mattila, joka vierailee teoksen myötä toista kertaa Vaasan kaupunginteatterissa. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa opiskeleva Mattila vieraili viimeksi Vaasassa syksyllä 2022, kun hän ohjasi Irmeli – kummitusseikkailun Julia-näyttämölle osana kandidaatinopintojaan. Nyt vuorossa on Peppi Pitkätossu, joka on Mattilan ohjauksen maisterintutkinnon opinnäytteen taiteellinen osio.

”Voisiko olla parempaa kuin tehdä tällaista maailmanluokan klassikkoa suurelle näyttämölle ja kertoa kaikkien aikojen anarkistin tarinaa, se on kunniatehtävä. Halusin tehdä fanikirjeen Astrid Lindgrenille, kun hän on luonut näin tärkeän hahmon. Tyttöyttä on niin monenlaista”, kertoo Mattila.

Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu -kirjoihin perustuvan näytelmän on sovittanut Staffan Götestam ja suomentanut Liisa Ryömä. Musiikin teokseen ovat säveltäneet Georg Riedel, Anders Berglund ja Jan Johansson. Sanoitukset ovat Astrid Lindgrenin käsialaa.

Koko perheen näytelmän musiikista vastaa Sauli Perälä. Näytelmään lavastuksen on suunnitellut Mika Haaranen ja puvut vieraileva pukusuunnittelija Karoliina Koiso-Kanttila. Teoksen äänisuunnittelijana toimii Marko Rokala, valosuunnittelijana Teemu Vähänen ja kampaus- ja maskisuunnittelijana Ella Stolt.

Maailman vahvimman tytön, Peppi Pitkätossun, roolissa nähdään teatterin näyttelijä Saana Rautavaara.

”On ollut todella hauskaa, leikkisää ja tietyllä tapaa myös hyvin luontevaa hypätä Pepin kenkiin. Toki on tuntunut myös jännittävältä, kun on näin ajaton klassikkohahmo kyseessä”, kertoo Rautavaara.

Pepin ystävinä Tommina ja Annikana nähdään Mikko Laine ja Mari Hirvi. Heidän kanssaan näyttämölle astelevat myös Miika Alatupa, Oiva Nuojua, Pekka Hiltunen, Ulla Hyväluoma, Anna Lemmetti-Vieri, Toni Ikola ja Ville Härkönen.

”Tämä on ollut todella leikkisä ja empaatinen prosessi, ja niitä asioita tämä maailma kaipaa”, sanoo Nuojua.

Näytelmää suositellaan yli 5-vuotiaille katsojille ja se on kestoltaan noin 2 h 15 min, sisältäen väliajan. Peppi Pitkätossu saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä lauantaina 23.3. klo 18. Ennakkonäytös nähdään perjantaina 22.3. klo 18. Ennen ennakkonäytöstä kuullaan näytelmän teosesittely teatteriravintola Kulmassa klo 17.