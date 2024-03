Vallankumouksellista tietoa vaihdevuosista – Naisen aivot muuttuvat keski-iässä yhä vahvemmiksi

Tutkija ja neuropsykiatri Louann Brizendine on tutkinut jo vuosia naisten mielialan ja hormonien muutoksia. Uusimmassa kirjassaan Vaihdevuosien vallankumous hän paljastaa, kuinka naisen aivot ikäänkuin päivittyvät yhä parempaan versioon keski-iässä. Tämä voi tuoda elämään varmuutta, selkeyttä ja aitoa merkityksellisyyden tunnetta, kunhan vain osaa tarttua muutoksen tuomiin tilaisuuksiin.

“Olen kirjoittanut tämän kirjan tavoitteenani vahvistaa uskoasi siihen, että sinulla on hyviä ideoita, että sinulla on hieno elämä, että sinulla on oma elämä, johon voit vaikuttaa ja jonka voit valita. Haluan rohkaista naisia osoittamaan tukeaan ja hyväksyntäänsä toisia naisia kohtaan ja siten osoittamaan tukeaan ja hyväksyntäänsä myös itseään kohtaan.”, Brizendine painottaa.

Vaihdevuosien vaikeitakin hetkiä on helpompi kohdata, kun ymmärtää niiden naiselle suomat mahdollisuudet. Brizendine esittelee kirjassaan tieteellisiä keinoja, joiden avulla tämän aivojen muutosvoiman voi hyödyntää. Näin nainen voi olla aktiivinen läpi elämän ja ylläpitää aivojen hyvinvointia.

Vaihdevuosien vallankumous – Aivojen hyvinvointi keski-iässä ilmestyi kirjakauppoihin helmikuun lopussa 2024.

Maineikkaista Berkeleyn ja Yalen yliopistoista valmistunut tutkija ja neuropsykiatri Louann Brizendine (MD) on työskennellyt sekä Harvardin yliopiston että Kalifornian yliopiston (San Francisco) lääketieteellisissä tiedekunnissa. Jälkimmäisessä hän hoitaa “Lynne and Marc Benioff” -professuuria psykiatrian laitoksella. Hän on UCSF:n Women's Mood and Hormone Clinicin perustaja. Brizendine on julkaissut kaksi New York Times -myyntimenestystä: The Female Brain ja The Mail Brain -teokset.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.