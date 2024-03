Pikkuhuuhkajat nimetty maaliskuun otteluihin

Alle 21-vuotiaiden maajoukkueen (2002 ja myöhemmin syntyneet) syksyllä alkaneet EM-karsinnat jatkuvat maaliskuussa kahdella vierasottelulla Albaniaa ja Montenegroa vastaan.

Neljän ottelun jälkeen Pikkuhuuhkajat on omassa EM-karsintalohkossaan kuudella pisteellä neljäntenä. Pisteet ovat irronneet kahdesta komeasta kotivoitosta Albaniaa (4–1) ja Armeniaa (6–1) vastaan. Kahdesta muusta ottelusta käteen jäivät kuitenkin niukat tappiot – syyskuun karsinta-avauksessa Sveitsi vei Turusta pisteet lukemin 1–2, ja lokakuussa Romania otti Suomelta 1–0-kotivoiton kitkerällä viime hetken maalilla.

Syksyn otteluiden jälkeen Sveitsi, Romania ja Albania ovat päässeet Suomelta muutaman pisteen karkumatkalle, mutta yhden pelin enemmän pelanneina, joten kaikki on edelleen Pikkuhuuhkajien omissa käsissä. Päävalmentaja Mika Lehkosuo toteaa, että kisoihin pääsy tietysti vaatii myös sitä, että syksyllä kaatuu myös arvontakorista Suomen yläpuolelta lohkoon tulleita maita.

- Kuusi peliä jäljellä, ja ensimmäisenä lähdetään vaikeisiin vieraspeleihin Albaniaa ja Montenegroa vastaan. Heitä vastaan me lähdemme parantamaan vieraspelisaldoamme. Ilman muuta pitää näistä otteluista pystyä saamaan riittävästi pisteitä, jotta pysymme junassa mukana ja saamme syksyä varten sellaiset asetelmat, että pääsemme kamppailemaan kisapaikasta, Lehkosuo sanoo.

Maaliskuun otteluihin nimetyn joukkueen mukana on neljä ensikertalaista: SJK:n maalivahti Roope Paunio, AC Oulun laitapuolustaja Juho Lehtiranta sekä Hoffenheimin ja Chelsean keskikenttäpelaajat Luka Hyryläinen ja Jimi Tauriainen.

- Tauriaisella ja Hyryläisellä on vähän samanlainen tausta: molemmat ovat olleet pitkään loukkaantuneina ja pysyneet nyt terveinä jonkin aikaa. Siten tuli mahdolliseksi ja ajankohtaiseksi heidän kutsumisensa joukkueeseen. On mielenkiintoista nähdä, miten he tässä ympäristössä pärjäävät. Heistä Tauriainen on päässyt haistelemaan Chelsean edustusjoukkueen tunnelmaa ja käymään FA Cupin ottelussa kentällä asti, mikä osoittaa, että hänet nähdään siellä potentiaalisena pelaajana. Hyryläinen on ollut Saksassa pitkään ja tuo myös pituudellaan myös erilaisuutta meidän tämänhetkiseen joukkueeseen, sillä meillä ei kovin pitkä joukkue ole. Totta kai hän on hyvä pelaamaan jalkapalloa, mutta tällainen elementti myös, Lehkosuo huomioi.

- Maalivahti Paunio on mielenkiintoista nähdä joukkueessa, hän taistelee Seinäjoella kovasti ykkösmaalivahdin paikasta. Ura mielenkiintoisessa vaiheessa hänellä, tuleeko läpimurto Veikkausliigassa ja päätyykö hän taistelemaan ykkösmaalivahdin paikasta myös U21-maajoukkueessa. Lehtiranta on viime kaudella murtautunut pelaamaan Veikkausliigaa KTP:ssä ja jatkaa nyt vahvoja otteita AC Oulussa. Hän on sen tyylinen pelaaja, miten roolitamme laitapakkejamme U21-maajoukkueessa. Häneltä löytyy vahvaa juoksuvoimaa hyökkäyssuuntaan, ja on mielenkiintoista saada hänet mukaan projektiimme.

Myös viime vuonna loukkaantuneena ollut Toulousen Naatan Skyttä on palannut paitsi U21-maajoukkueeseen, myös saanut minuutteja Ranskan pääsarjassa.

- Hän pelasi paljon jo edellisessä, Juha Malisen johtamassa 2000-syntyneiden ja nuorempien U21-maajoukkueessa, mutta meillä hän on ollut mukana vain viime maaliskuussa. Melkein siis kuin uusi pelaaja meillekin. Paljon Skytän arvostuksesta joukkueen sisällä kertoo, että hänet äänestettiin pelaajien toimesta viime syksynä joukkueen kapteenistoon, vaikka hän ei ollut itse paikalla silloin. Hienoa, että hän on vihdoin palannut terveiden kirjoihin, Lehkosuo kertoo.

Loukkaantumisten vuoksi joukkueesta sivussa ovat Kalle Wallius, Agon Sadiku, Otto Kemppainen, Dario Naamo sekä pitkäaikaispotilas Miika Koskela. Myöskään Robin Tihi ei ollut käytettävissä.

Joukkueen leiri ja valmistautuminen 22.3. pelattavaan Albania-otteluun alkaa maanantaina 18.3. Roomassa, mistä joukkue siirtyy viikon aikana paikan päälle Tiranaan.

Suomen joukkue (aiemmat joukkueet Suomessa)

Lucas Bergström (mv), IF Brommapojkarna (TPS, Pargas IF)

Elmo Henriksson (mv), HJK (IFK Mariehamn, KyIF)

Roope Paunio (mv), SJK (FC Honka)

Tomas Galvez, Manchester City FC

Luka Hyryläinen, TSG Hoffenheim (HJK)

Rony Jansson, Kalmar FF (HJK, GrIFK)

Topi Keskinen, HJK (MP, SavU)

Ville Koski, NK Istra (FC Honka, TuPS, PKKU)

Juho Lehtiranta, AC Oulu (KTP, PEPO, PeKa, HJK)

Otso Liimatta, FC Famalicão (AC Oulu, OLS, Tervarit)

Arttu Lötjönen, UC Sampdoria (FC Jazz, TOVE)

Adam Marhiev, FK RFS (HJK, FF Jaro)

Kai Meriluoto, FKS Stal Mielec (HJK, Ilves, KyIF)

Tony Miettinen, Odds BK (KuPS, AC Oulu, SiPS)

Jussi Niska, FC Inter (RoPS, FC Santa Claus)

Niklas Pyyhtiä, Ternana Calcio (FC Honka, TPS, TuNL)

Henri Salomaa, Calcio Lecco (HJK)

Naatan Skyttä, Toulouse FC (Ilves, HJS)

Juho Talvitie, Lommel SK (Ilves)

Jimi Tauriainen, Chelsea FC (HJK, FC WILD)

Casper Terho, Royale Union Saint-Gilloise (HJK, MPS, Valtti, PK-35, FC Kontu)

Santeri Väänänen, Rosenborg BK (HJK, PPV)

Leo Walta, IK Sirius (HJK, PPS)

Miska Ylitolva, HJK (KTP, RoPS, FC Santa Claus, Tervarit)

Lisätiedot:

Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja

040 559 0646

niko.tykkylainen@palloliitto.fi