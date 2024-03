Tiedote: Heinähattu ja Vilttitossu -lastenkirjasarja täyttää 35 vuotta

Ensimmäinen kirja julkaistiin vuonna 1989 ja sen jälkeen on julkaistu yhteensä 28 erilaista vauhdikasta kirjaseikkailua. Kirjoista on tehty myös neljä elokuvaa, joista uusin Reetta Aallon ohjaama Heinähattu, Vilttitossu ja kana tuli valkokankaille helmikuussa 2024. Lisäksi kirjoista on tehty seitsemän näytelmää ja yksi tv-sarja.

Heinähattu ja Vilttitossu -kirjoja on myyty 2000-luvulla kaikissa formaateissa yhteensä lähes 1,9 miljoonaa kappaletta. Nopoloiden kaikkia kirjoja on myyty kaikissa formaateissa yli 6 miljoonaa kappaletta. Myös elokuvat ovat olleet huikean suosittuja: kaikki neljä Heinähattu ja Vilttitossu -elokuvaa ovat saaneet tähän mennessä katsojia jo 800 000. Kaikkiaan Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoihin perustuvilla koko perheen elokuvilla on jo yli 3,3 miljoonaa katsojaa.

Synttärivuoden kunniaksi julkaistaan Heinähatun ja Vilttitossun ikioma kaverikirja, joka sisältää mm. vinkeitä visailuja ja herkullisia reseptejä Alibullenin neitien kokoelmista.

”Kun kirjoitimme ensimmäisen Heinähattu ja Vilttitossu -kirjan Sinikan kanssa, emme osanneet kuvitella, että 35 vuoden kuluttua sarjan kirjoja olisi ilmestynyt peräti 28 ja että valkokankailla pyörisi Heinähattu ja Vilttitossu -elokuva, jossa yksi pääosan esittäjistä on kana. Heinähatun ja Vilttitossun välinen sisaruussuhde on samankaltainen kuin Sinikalla ja minulla aikoinaan. Ehkä tämä asetelma on sillä tavalla ajaton ja tunnistettava, että kirjatkin ovat löytäneet aina uusia lukijasukupolvia”, Tiina Nopola sanoo.

”Heinähattu ja Vilttitossu on yksi Suomen pitkäaikaisimmista lastenkirjasarjoista. Se kertoo sarjan harvinaisesta elinvoimasta ja lukijoita sukupolvesta toiseen puhuttelevasta tarinamaailmasta, joka valloittaa kirjojen lisäksi myös valkokankailla ja näyttämöillä. Seikkailut turvallisessa ja samaistuttavassa ympäristössä, sisarussuhteen törmäyspaikat ja väärinkäsitykset sekä tutut hassut, mutta vilpittömät aikuishahmot ovat sarjan kantavia elementtejä. Heinähattu ja Vilttitossu -kirjojen yhteisöllinen tunnelma, huumori ja kaikenikäisiin vetoavat seikkailut kannustavat myös lukemaan kirjoja yhdessä ääneen”, toteaa kustantaja Saara Tiuraniemi.

Rakastettuja hahmoja ovat kuvittaneet vuosina 1989 - 2009 Markus Majaluoma ja sen jälkeen Salla Savolainen. Heinähattu ja Vilttitossu ovat valloittaneet lukijoita myös maailmalla ja kirjoja on käännetty yhteensä 15 eri kielelle.

Lisätietoja:

Kustantaja Saara Tiuraniemi, saara.tiuraniemi@tammi.fi

Arvostelukappalepyynnöt: tiedotus(at) tammi.fi