Kaupunkilaisten uusi kohtaamispaikka BAR W avataan Wiklundin kulmaan

Radisson Blu Marina Palace hotellinjohtajana on aloittanut Titta-Liina Gustafsson 6.2.2024 16:05:53 EET | Tiedote

Radisson Blu Marina Palacen hotellinjohtajana on aloittanut Titta-Liina Gustafsson. Titta-Liinalla on pitkä ja monipuolinen kokemus ravintola-, hotelli- ja matkailualalta. Titta-Liina Gustafssonin kiinnostus matkailu- ja ravitsemiskauppaan on tullut verenperintönä, ja hän on koko ikänsä ollut tavalla tai toisella mukana matkailu- ja ravitsemisbisneksessä. - Isäni oli matkailualan yrittäjä Kuusamossa. Motellimme Kitkajärven rannalla tarjosi matkailijoille myös erilaisia ohjelmapalveluja, kuten koskenlaskua ja nuotanvetoa. Lisäksi olimme tiiviisti mukana Kuusamon matkailun edistämisessä. Ensimmäiset työvuoteni vietin Rukalla ja Kuusamossa, silloin piipahdin pari vuotta myös Sokos Hotel Kuusamossa, joten minulla on niiltä ajoilta jo pientä tuntumaa S-ryhmään. Matka jatkui sittemmin Helsinkiin, jossa viihdyin useamman vuoden vuosituhannen vaihteen molemmin puolin eri ravintoloissa muun muassa ravintolapäällikkönä. Ravintolavuosien jälkeen siirryin pikkuhiljaa kohti hotellien ja kylpylöiden