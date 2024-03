Logomolle on myönnetty vastuullisuudesta kertova Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä Ekokompassi-sertifikaatti on todiste organisaation panostuksista oman ympäristövastuunsa eteen ja se huomioi hyvin myös tapahtuma-alan erityispiirteet. Ekokompassi-sertifikaatin saamiseksi organisaation tulee täyttää kymmenen ympäristökriteeriä, joihin sisältyvät muun muassa oman toiminnan merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistaminen, tavoitteellisen ympäristöohjelman laatiminen ja sitoutuminen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Kriteerien toteutumista myös valvotaan kolmen vuoden välein.

– Logomossa lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen on ollut aina itsestäänselvyys, mutta nyt on tehty konkreettisia tekoja näiden asioiden laajempaan haltuunottoon ja kehittämiseen. Logomossa on toki tehty vastuullisuustyötä sen alkuajoista lähtien, mutta haluamme jatkossa olla vahvemmin mukana kehittämässä uusia, ekologisempia tulevaisuuden palvelumalleja tapahtuma-alalle. Ekokompassi auttaa meitä kehittämään ympäristötyötämme järjestelmällisesti, kertoo Logomon toimitusjohtaja Katja Leppäkoski.

Erityinen huomio jätteen määrän vähentämiseen

Ympäristövastuullisuuden eteen on Logomossa tehty paljon töitä. Nämä näkyvät muun muassa energiatehokkuuden huomioimisessa. Tilojen valaistus on toiminnan alusta asti toteutettu energiaa säästävillä ratkaisuilla ja useimmissa tiloissa on hyödynnetty LED-teknologiaa. Näiden määrää on tarkoitus tulevaisuudessa kasvattaa entisestään. Vastuullisen teknisen suunnittelun ansiosta talossa on saatu vuosien saatossa minimoitua sähkö- ja elektroniikkalaitejätteen määrä.

– Keittiössämme toteutetaan kesällä laaja remontti ja olemme kiinnittäneet hankinnoissa erityistä huomioita ympäristöasioihin, muun muassa investoimalla laitteisiin, jotka kuluttavat entistä vähemmän energiaa ja vettä, kertoo Logomon keittiötoimenpäällikkö Kristian Karnell.

Logomon eri toimintojen kierrätysastetta on edelleen tarkoitus parantaa siten, että se olisi 60 prosenttia vuoteen 2028 mennessä. Tähän pyritään muu muassa luopumalla kokonaan kertakäyttöastioista.

Myös ruokatuotteiden vastuullisuuteen panostaminen on ollut talon tapa jo vuosia. Tästä konkreettisena esimerkkinä on ekologisuus asiakkaille tarjottavissa ruokailuvaihtoehdoissa – Logomossa on aina tarjolla kasvis- ja vegaaniruokavaihtoehtoja, oli kyseessä sitten lounas, brunssi, Teatron pizza tai yritystapahtuma.

Logomossa kiinnitetään erityistä huomiota myös ruokahävikin vähentämiseen. Hävikin minimoimista varten on otettu käyttöön ResQ Club -sovellus, jonka avulla päivän ylijäämäannokset on mahdollista myydä edullisempaan hintaan.

Föli-yhteistyö tukee ympäristötavoitteita

Logomon kannustaa niin tapahtumatalon kävijöitä kuin siellä työskenteleviä suosimaan kestäviä liikkumismuotoja. Vuoden 2023 alussa Logomon tapahtuma-asiakkaista noin 46 prosenttia tuli tapahtumiin omalla autolla. Tässä asiassa Logomo lähtee tavoittelemaan pudotusta 25 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.

– Yksi toimenpide tähän oli Föli-yhteislipun käyttöönotto helmikuun alussa. Logomon tapahtumiin ostettu pääsylippu toimii nyt myös bussilippuna kolme tuntia ennen ja kaksi tuntia jälkeen tapahtumien. Tämä on meille erittäin iso asia ja vastaamme tällä suoraan myös asiakkaidemme toiveisiin, sillä pysäköintipaikkoja on Logomon alueella rajoitetusti, toteaa Katja Leppäkoski.

– Nämä tehdyt toimenpiteet eivät suinkaan tarkoita sitä, että Logomo olisi valmis, vaan vastuullisuus- ja ympäristöasiat ottavat nyt isomman roolin toiminnassamme ja niiden eteen tehdään jatkuvaa työtä, Leppäkoski lisää.





Tutustu Logomon ympäristölupaukseen